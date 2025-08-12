Iglesias critica a Rufián por su "malmenorismo" y el de ERC le replica

A finales de julio, el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, propuso la creación de una coalición plurinacional de izquierdas para concurrir a las próximas elecciones generales. Su objetivo es unir fuerzas soberanistas, independentistas, federalistas y confederales como BNG, Bildu, Compromís y Podemos con el fin de evitar la fragmentación del voto progresista y hacer frente al avance de la derecha. Esta iniciativa, que podría interpretarse como una versión ampliada de lo que hoy representa Sumar o lo que en su momento fue Unidas Podemos, corre el riesgo de quedarse en una simple declaración de intenciones.

El líder en la sombra de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado una dura crítica contra Gabriel Rufián, acusándolo indirectamente de favorecer a la derecha. A través de su cuenta en X, Iglesias sentenció que "nada acerca más al poder a la ultraderecha que el malmenorismo de la izquierda". Una advertencia que vino acompañada de una columna firmada por Pablo Echenique en el medio vinculado al exvicepresidente.

Mi madre tiene miedo a las personas trans. Fundado o no lo tiene. Por eso la izquierda debe debatir si dejamos entrar a las mujeres trans en los baños de mujeres. Porque no quiero entregar esa gente con miedo a la derecha y a la extrema derecha HILO👇🏻https://t.co/yFgxqq38CU — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 11, 2025

En respuesta a la crítica velada, el dirigente de ERC recurrió a la misma red social para difundir un vídeo recopilatorio de varias de sus intervenciones públicas, en las que se le ve defendiendo en la Cámara Baja a diputados de Podemos como Martina Velarde e incluso respaldando a la exministra Irene Montero y su discurso feminista. En una de ellas, arremete contra "los amigos de 40 y 50 años de Pedro Sánchez", dejando claro su posicionamiento: "A mí ni se me olvida (ni se me olvidará) quién es el adversario".

A mí ni se me olvida (ni se me olvidará) quién es el adversario. pic.twitter.com/xiGBGVw47a — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 12, 2025

Gabriel Rufián siempre ha mostrado una clara inclinación por mantener una cercanía política más estrecha con Podemos que con otras formaciones como Sumar, llegando incluso a señalar a Irene Montero como su candidata ideal para liderar una alianza de fuerzas de izquierdas. No obstante, la entrevista que concedió a El Mundo, en la que abordó sin tapujos asuntos delicados como la inmigración y la delincuencia, defendiendo la necesidad de que la izquierda enfrente temas incómodos como "el orden, la seguridad y la multirreincidencia", ha generado una notable controversia en el espacio morado.

Estas declaraciones han puesto en entredicho la viabilidad de esa alianza, dificultando que la idea pueda llegar a consolidarse en algún momento.