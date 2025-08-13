Puente presume de puntualidad ferroviaria mientras miles de usuarios sufren retrasos a diario

El ministro de Transportes ha afirmado que España tiene la segunda mejor puntualidad ferroviaria de Europa, solo por "detrás de Suiza". Una afirmación difícil de digerir para los miles de pasajeros que, en los últimos meses, han padecido averías, cancelaciones y retrasos en todo el país.

Lejos de reconocer los graves problemas estructurales del servicio ferroviario, Óscar Puente ha recurrido al triunfalismo, minimizando una situación que afecta cada día a miles de ciudadanos. El ministro justifica los constantes retrasos, algunos de más de 20 horas, como una consecuencia natural de la inversión en infraestructuras. Es decir, según su lógica, cuanto más se invierte, peor funciona el sistema. Una explicación difícil de aceptar para los pasajeros que han quedado varados durante horas, incluso abandonados en las vías, sin información ni alternativas.

Puente ha subrayado que en 2024 se destinaron 4.500 millones de euros a la red ferroviaria, de los cuales 2.500 millones fueron a la red convencional, la mayor inversión en su historia, según el ministro.

En su defensa, ha señalado que solo en la línea Madrid-Sevilla se han invertido 750 millones para su renovación integral, y que estas obras podrían haber provocado "alguna incidencia". Una forma de restar importancia a los numerosos fallos del sistema. De hecho, según el ministro de Transportes, solo uno de cada cinco trenes presenta retrasos superiores a 20 minutos, lo que equivale al "20 % del total" escudándose en que "son cifras similares a las que tuvimos en el verano pasado".

"Mantener la ratio de puntualidad de cuando teníamos seis trenes es imposible", ha afirmado Puente, atribuyendo las incidencias a "problemas con software de trenes".

Puente ha revelado que cuando concluya agosto, el Ministerio de Transportes presentará un balance. Aun así, insiste en que España registra mejores cifras de puntualidad que "Alemania, Francia e Italia". Además, ha prometido lanzar en otoño una aplicación móvil que permitirá a los usuarios seguir en tiempo real las incidencias ferroviarias.