RTVE, última parada, por ahora, de la ofensiva mediático–jurídica de Garzón para regresar a la carrera judicial

El exjuez Baltasar Garzón sigue en su ofensiva mediático-jurídica para regresar a la carrera judicial tras ser expulsado por prevaricación. Este lunes ha recurrido al programa de RTVE, Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz para hablar de su pretendida reincorporación judicial en términos que prácticamente rozan el ultimátum.

"¿Usted confía en volver alguna vez a sentarse en un tribunal?", preguntaba Ruiz, a lo que Garzón respondía desafiante: "Si se dan tanta prisa como se están dando…" La entrevista se producía 72 horas después de conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a través del fiscal Manuel Campoy, pide a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el borrado de los antecedentes penales del exmagistrado y una indemnización por daños.

Garzón ha explicado que ha reclamado su reincorporación con un recurso al Consejo General del Poder Judicial: "La comisión permanente del momento ha dicho que no, pero que procede una rehabilitación ordinaria. Les he dicho que yo no me tengo que rehabilitar de nada, que yo lo que quiero es que se pronuncien sobre el dictamen del comité de la ONU que dice que se me repare de forma integral y establece una serie de requisitos".

El exmagistrado insiste en que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU es "vinculante" y exige una "reparación integral", incluyendo su reingreso en la judicatura. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: un dictamen de este órgano de la ONU no es equiparable a una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), solo las sentencias del TEDH pueden abrir la vía de revisión de sentencias firmes en España. De hecho, tanto el Tribunal Constitucional como el propio TEDH inadmitieron de plano los recursos que Garzón presentó tras ser condenado por prevaricación en el caso Gürtel.

La intervención en RTVE forma parte de la estrategia de Garzón para colocar su caso en la agenda pública justo en la recta final antes de su jubilación: "He puesto el correspondiente recurso al pleno del Consejo para que digan si van a cumplir. Evidentemente, van cuatro años y mi edad de jubilación es el 26 de octubre de 2025 de modo que, o lo hacen en dos meses o ya, aunque quiera, no va a poder ser", ha señalado Garzón.

Con el tiempo corriendo en su contra, el exmagistrado culminaba su presión mediática para el regreso a la judicatura asegurando que "las instituciones españolas no se han dado ninguna prisa en cumplir el dictamen del comité" porque, insistía, "es vinculante", pese a saber perfectamente que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no es un tribunal internacional y sus pronunciamientos no tienen fuerza ejecutiva.