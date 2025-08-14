El PP desvela que Sánchez recortó en aeronaves contra incendios por no tener presupuestos

PP y PSOE se enzarzan en un cruce de reproches por los incendios: ambos se acusan de llegar tarde y de recortar inversión. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha afeado el absentismo del presidente del Gobierno mientras el país arde ante la virulencia de los incendios.

"Sánchez sigue siendo un presidente a la fuga, un Gobierno huido, aislado en el Palacio de La Mareta, mientras la mayoría de los españoles vivimos espeluznados las imágenes terribles que se ven de los incendios en toda España", ha denunciado Fúnez afeando su ausencia para protegerse de los casos de corrupción que le acechan.

La dirigente popular ha acusado al Gobierno central de mostrar una gran "falta de sensibilidad" con los españoles, citando la polémica en redes de Óscar Puente y contraponiéndola a la actitud de Alberto Núñez Feijóo, quien se ha mantenido "en contacto" con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas y con alcaldes de los municipios.

Fúnez ha acusado a Sánchez de agravar la crisis de los incendios por su "debilidad parlamentaria" citando un documento del ministerio de Transición Ecológica que revela que España dispone de cinco aeronaves menos debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado. "Sánchez lleva tres años sin tener PGE, los últimos se aprobaron en la anterior legislatura en 2023" y así "no se pueden atender las necesidades de la España de 2025", ha denunciado Fúnez. En este sentido, ha subrayado que "la debilidad parlamentaria de Sánchez no solo lastra al PSOE sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles" como demuestra el propio informe ministerial.

El PP ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra Aagesen para que de explicaciones de "cuáles son los medios que faltan y los que se han reducido" por la falta de Presupuestos Generales del Estado. Fúnez ha reprochado la inacción del Gobierno y ha advertido que "no se puede hacer todo lo posible cuando tus Presupuestos responden a una España ya pasada".

Fúnez ha elogiado la rápida actuación de los presidentes autonómicos, mientras "otros están llegando tarde" a la lucha contra incendios", un reproche que los socialistas han dirigido en sentido contrario. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha calificado a Feijóo de "caradura" por "aplaudir y justificar" a los presidentes autonómicos en vez de "exigirles ponerse en frente de las catástrofes y que inviertan en esta materia". Una declaración que contrasta con el documento desvelado por el PP en el que el Gobierno reconocía en diciembre que los equipos en la lucha contra los incendios iban a estar mermados por la falta de Presupuestos.

Torró reprocha el "patrón" del PP porque "nunca está cuando se les necesita". Según los socialistas, el PP durante las catástrofes se encuentra "en el ventorro, tomando el sol en la playa, en Miami o en paradero desconocido", sin mencionar la ausencia de Pedro Sánchez mientras el país sufre la virulencia de las llamas.