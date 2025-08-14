Iglesias abre su nuevo Garibaldi "más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética"

Ni dos meses ha tardado Pablo Iglesias en volver al negocio de la hostelería tras el cierre de la Taberna Garibaldi, el pasado 29 de junio. El exlíder de Podemos ya tiene nuevo bar, esta vez más grande, con terraza y, según él mismo ha anunciado, "muy pronto futbolín".

El local, situado en el barrio madrileño de Lavapiés, ha sido financiado con cerca de 150.000 euros recaudados a través de un crowdfunding en el que simpatizantes de Podemos han aportado dinero para que Iglesias pueda levantar su "espacio antifascista" donde "poder tomar una cerveza con tu gente". También pretende organizar "actividades culturales para seguir creciendo", según ha recogido en un vídeo publicado en redes sociales.

La inauguración oficial está prevista para este viernes, aunque el exvicepresidente ya planea una segunda fiesta cuando termine el verano.

Este viernes la @Garibaldi_28012 vuelve a abrir sus puertas en Lavapiés. Gracias a tod@s l@s que lo habéis hecho posible ✊🍺 PDT: Hay terraza y muy pronto futbolín 😁 pic.twitter.com/5A08XikZE1 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) August 13, 2025

"La Garibaldi es vuestra", ha zanjado Iglesias al final del vídeo, tras agradecer a quienes han contribuido económicamente al proyecto.

Uno de los primeros en celebrar la inauguración ha sido Pablo Echenique: "Más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética y, encima, mucho más accesible", ha escrito el exdiputado.

Más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética y, encima, mucho más accesible. Todo bueno. 🧑‍🦼💨 https://t.co/HaLI3HiECl — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 13, 2025

Durante la V Asamblea Ciudadana de Podemos, Pablo Iglesias expresó su intención de abrir una Taberna Garibaldi en cada ciudad de España, concebida como un espacio para la formación ideológica. Además, propuso la creación de escuelas y campamentos que adoctrinen a los más pequeños según los postulados de Podemos para moldear los pensamientos.

La noticia se conoce un mes después de que Iglesias hiciera pública su salida de la Universidad Complutense, tras criticar que el tribunal eligiera a otros candidatos con "mejor experiencia".

Hola a todos, El próximo curso, probablemente, no seguiré siendo profesor de Ciencia Política en la Complutense. Hace dos meses salieron todas las plazas de profesor asociado a concurso. Me presenté a tres de ellas para enseñar sistema político español, política comparada,… — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) July 14, 2025

El 10 de octubre arranca el curso online "Análisis político y estrategias en tiempos de crisis", impartido por Iglesias y organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). La formación, que tendrá una duración de un mes, ofrece una inscripción cuyo precio oscila entre 130 y 350 euros.