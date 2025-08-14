La cloaca preparó un plan para atacar a miembros destacados de la UCO. Lo hizo con el fin de acusarles de acudir a un prostíbulo cercano al Bernabéu y hasta de cobrar de determinados empresarios, en concreto, del dueño del citado prostíbulo.

Libertad Digital ha accedido a documentos que acreditan la actividad de la cloaca del PSOE durante ese mismo año 2025. En esas actas se refleja la afirmación de que creían tener "constancia de que hay mandos de la UCO que han recibido pagos de empresarios, que si el gerente/dueño/responsable" de un "puticlub […] próximo al Bernabéu hablase muchos mandos de la UCO caerían, dejando caer que en algún momento hablará".

La idea de la cloaca era usar ese material para desacreditar a los implicados. Y es "que hay mandos de la UCO que han estado de putas", afirmaban miembros de la cloaca, según reflejan literalmente esos documentos.

Las actas reflejan frases sobre que determinados "superiores" estarían "limpiando" las supuestas pruebas para teledirigir la "responsabilidad" hacia determinada gente. "Me pide que hable también del actual DAO de la GC ya que no se fían de él", señalan esas actas.

Contrarrestar una información cierta

Más allá del plan, resulta llamativo que todo ello fuera para contrarrestar una información cierta y plenamente confirmada sobre prostíbulos y saunas: la de los negocios de la familia de la mujer del presidente del Gobierno. Y es que la información sobre las saunas y prostíbulos de los que se lucró Pedro Sánchez por medio de sus viviendas habituales y de vacaciones era uno de los focos que pretendía controlar la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán.

Se trata de una delicada información, que incluye hasta una condena a 20 años a una mafia rumana por explotación de mujeres en unos de los burdeles de los Gómez, que fue temida por Sánchez desde el inicio y en especial desde la imputación de Begoña Gómez en abril de 2024, y que centró la reunión impulsora de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez Castro en ese mismo mes. De hecho, la cloaca abordó este asunto por el miedo del presidente a que Pepe Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero usaran esos datos para hacerle caer y salvar los muebles, al PSOE, la presidencia en manos socialistas y sus propios negocios.

Santos Cerdán no ha dejado de negar sus contactos con Leire Díez, la fontanera de la cloaca del PSOE encargada de atacar a la UCO, el juez Peinado, la juez Biedma, el abogado de Víctor de Aldama —José Antonio Choclán—, el teniente coronel Balas, el propio Aldama, etc. Pero esa fecha, la del 25 de abril de 2024, le delata. Ese día por la tarde, fuentes presentes confirman que hubo una reunión en Ferraz a la que acudieron Santos Cerdán y Leire Díez. Había más gente, pero ellos tenían la voz cantante. Libertad Digital ha contactado con una de las personas conocedoras de esa cita e insiste en su veracidad "por mucho que Cerdán siga negando sus contactos con Leire". De hecho, la reunión se hizo por la tarde porque "Leire Díez llegaba en vuelo".

Operación proteger a Sánchez

Y Santos Cerdán convocó esta reunión para defender a Pedro Sánchez de todos los casos de corrupción que lo acosan a golpe de ofrecimiento ilegal de beneficios judiciales o de ataques con los que machacar a jueces, guardias civiles o abogados. Pero también porque temían una información muy concreta y un ataque muy identificado: el del fuego amigo. La cita se produjo. Acababa de publicar Sánchez su carta del presidente enamorado. Y el objetivo inicial era proteger a Sánchez de ataques externos e internos, porque el presidente también estaba preocupado por movimientos internos a raíz de la muy reciente imputación de su mujer, Begoña Gómez.

El temor de Sánchez se expuso en la reunión: que José Luis Rodríguez Zapatero o Pepe Blanco quisieran salvar sus negocios haciendo caer en una voladura controlada al propio Sánchez. Y el material temido era justo la información de las saunas y prostíbulos. Porque el PSOE la conocía ya.

