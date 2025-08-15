Feijóo pide el despliegue del Ejército para apoyar a las autonomías sin activar el nivel 3 de emergencia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado hasta el puesto de mando de Palacios del Sil, en León, acompañando al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para seguir de cerca la evolución de los incendios que azotan esta comunidad autónoma.

Feijóo ha solicitado el despliegue del Ejército para "ayudar a la evacuación de poblaciones, avituallar a los trasladados en polideportivos cuando la alcaldía o Protección Civil no den abasto y para ayudar en la vigilancia de los perímetros a las patrullas de extinción". Eso sí, ha precisado que esta intervención tendría como objetivo apoyar a las comunidades autónomas, "que son quienes mejor conocen cómo se pueden atajar los fuegos", y ha rechazado que se declare el nivel 3 de emergencia, que situaría al Estado al mando de la gestión. Una posibilidad que también el ministro Marlaska ha descartado.

Feijóo ha advertido de que "estamos ante una crisis nacional" y ha alertado de que podríamos estar ante el "principio" de una crisis por los incendios si las condiciones meteorológicas no cambian. "Sabemos que la segunda quincena de agosto, puede ser peor que la primera", ha señalado, antes de subrayar que "lo peor está por llegar". En este sentido ha criticado la inacción del Gobierno por no "anticiparse" a la situación.

"Esta mañana es la primera vez que las autoridades de las comunidades autónomas reciban notificaciones del ministerio del Interior para una coordinación de efectivos entre comunidades autónomas", ha reprochado Feijóo afeando la tardanza del Ejecutivo. También ha denunciado que el Gobierno haya tardado 10 días en pedir ayuda a la Unión Europea.

En una semana marcada por el cruce de reproches entre el Gobierno y la oposición, el dirigente popular ha reclamado "política de Estado" y ha instado a dejar a un lado las "provocaciones" y la "política cutre".

Los incendios siguen poniendo en jaque a toda la península, mientras el presidente del Gobierno permanece en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote, limitándose a lanzar mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

Hoy volverá a ser un día muy duro, con riesgo extremo de nuevos incendios. El Gobierno sigue volcado con todos los recursos para frenar el fuego. Gracias, siempre, a los que lucháis en primera línea para protegernos. https://t.co/gRnOA3nzF8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 15, 2025

En contraste, Feijóo ha subrayado que mantiene contacto constante con los presidentes autonómicos de Extremadura, Galicia y Castilla y León para seguir de cerca la evolución de los incendios.