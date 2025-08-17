Sánchez finiquita su comparecencia por los incendios tras el desmayo de una periodista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interrumpió sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) y reapareció este domingo en Orense; en concreto, en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios, acompañado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

El líder del Ejecutivo achacó los incendios al cambio climático y propuso "un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática", cosa que "interpela a todas las administraciones públicas" y a "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las organizaciones, las empresas, los sindicatos y los ciudadanos".

Mientras Sánchez comparecía en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Orense, una periodista se desmayó, presumiblemente, por un golpe de calor. El presidente, de primeras, apostó por esperar: "Seguro que se recupera rápido. Es el calor, claro". Segundos después, se dio cuenta de que quien se desmayó era periodista: "Pensaba que era alguien del equipo de Protección Civil". Quiso seguir esperando, transcurría el tiempo, Sánchez lucía un rostro de circunstancias, Marlaska hacía muecas de incredulidad y, finalmente, el presidente decidió concluir su comparecencia: "Bueno, muchas gracias y esperemos que se recupere cuanto antes vuestra compañera".

La rueda de prensa, que estaba prevista para la una del mediodía, se retrasó una hora. El presidente, debido al incidente, sólo respondió a una pregunta.