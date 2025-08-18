Fiesta mayor del resentimiento en el pueblo de Puigdemont con un gran cartel del Rey cabeza abajo

Amer, la localidad gerundense de los Puigdemont, ha sido la última parada de la última gran "atracción" de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una gran lona con la imagen del Rey Felipe VI que la entidad despliega con la cabeza hacia abajo. La pancarta se pudo ver en Barcelona colgando del balcón de un edificio de las Ramblas cercano al Liceo, donde se celebra la gala de los premios Princesa de Gerona con la presencia de la Familia Real.

⬛️⬜️ Fora la corona espanyola de Catalunya i dels Països Catalans! Hem desplegat una lona gegant davant del Liceu! Que no puguin passejar tranquils! pic.twitter.com/nexHeXYvvq — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 23, 2025

La pancarta es el principal elemento de una campaña de la ANC en contra de la Corona que de momento se ha saldado con apoteósicos pinchazos de convocatoria tanto en Montserrat, donde Felipe VI y doña Letizia fueron invitados por la comunidad benedictina por el milenario del cenobio catalán, y días después en la citada celebración en el Liceo.

Además, la pancarta se ha llevado a Villanueva y Geltrú y Berga con ocasión de las fiestas mayores de dichas localidades barcelonesas antes de recalar en la localidad de la que es originario el presidente de la Generalidad prófugo, Carles Puigdemont. Como es habitual, la pancarta con el Rey cabeza abajo no se coloca en edificios oficiales sino en balcones particulares.