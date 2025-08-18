La cloaca, sobre Ábalos: "Caerá por su lío de faldas y lo que tiene en la entrepierna. La apuesta pasa por Koldo"

La cloaca de Leire Díez y el propio Santos Cerdán ha tenido al menos dos reuniones de gran importancia este mismo año, justo antes de la entrada en prisión del que fuera secretario de organización del PSOE hasta hace nada y persona de plena confianza de Pedro Sánchez para todo. El mes de marzo de este 2025 albergó dos reuniones urgentes ante la gravedad de las informaciones judiciales que llegaban.

Ya se hablaba por esas fechas del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, el mismo informe judicial cuya existencia no dejaba de negar en público el Gobierno. La reunión del 10 de marzo sirvió para intentar evitar que ese informe sirviera para desequilibrar definitivamente el caso en contra de los intereses del Gobierno y el PSOE. La del 26 de marzo para internar confirmar parte de los puntos acordados poco más de dos semanas antes.

La cloaca buscaba una estrategia para asegurar al propio Cerdán que no debía hablar, que podía estar tranquilo, y que, aunque lo imputaran, era posible desacreditar a Anticorrupción atacando a la figura de Alejandro Luzón. La reunión tuvo momentos de un nivel difícil de explicar donde se habló sin tapujos de algunos de los implicados. En concreto, los comentarios sobre José Luis Ábalos llegaron al nivel de la siguiente expresión: "Caerá por su lío de faldas y lo que tiene en la entrepierna. La apuesta pasa por Koldo".

Leire Díez, contra la UCO

Esos comentarios surgieron en la primera de las dos reuniones según los documentos entregados a Libertad Digital por una fuente plenamente conocedora del encuentro. Allí se proponían cambios de abogado "para cambiar de defensa y sería el abogado de Koldo, el dehidrocarburos, Jacobo Teijelo y el de Ábalos" las posibles opciones. El motivo: que eran favorables a sus intereses. Pero lo cierto es que la opción de Ábalos no les terminaba de gustar por lo que rodeaba al que fuera apoyo para todo de Sánchez en las primeras fases de sus gobiernos. De hecho afirmaron que el abogado de Ábalos "ya tiene más que suficiente con todo lo que arrastra el ministro que caerá por su lio de faldas y lo que tiene en la entrepierna". Por todo ello, no dudaban en afirmar que "Ábalos caerá" y la "apuesta pasa por Koldo".

Leire Díez siguió en esa reunión con su obsesión contra la UCO: "Está convencida de que la UCO en la intervención de las comunicaciones de las operaciones explotadas en el sector de los hidrocarburos (caso de Alejandro, Caso Glasgow y Caso Aldama)" había utilizado otro sistema de escucha distinto de "SITEL. Y esto echaría por tierra las causas judiciales. De ahí que Leire hablara del caso de Sito Miñanco ya que un perito independiente ha conseguido demostrar que las transcripciones podrían ser manipuladas".

Fuentes plenamente conocedoras de esa reunión han confirmado a Libertad Digital que ese encuentro duró casi 3,5 horas, que allí se habló de las "operaciones de hidrocarburos (Glasgow, Hafesa y Aldama), de la vinculación con la Gürtel, de la Pano [Carmen, la persona que denunció haber llevado dinero B al PSOE en bolsas]" y hasta de una determinada compañía de hidrocarburos porque, "según Leire, estaría detrás de las operaciones de los hidrocarburos antes mencionadas con la connivencia de la UCO".

Desautorizar las escuchas

El abanico de temas relacionó la reunión hasta con "la operación de Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont por el sistema de escuchas utilizado en dicha operación por CNP [la Policía Nacional] que es manipulable, según Leire". El motivo de este último tema radicaría en que es el que utiliza tanto "la UCO como CNP (según también Leire). Detrás de la contratación de dicho sistema de escuchas "ilegal", según Leire, "en la GC" estaría un teniente general "fichado por Alejandro de Hafesa" y con quien Leire no descartó entrevistare, según la misma fuente.

El plan era evidente: desautorizar las escuchas, y con ello los casos judiciales, por medio del ataque a ese sistema de investigación.

Pero sobre todo, "se habla también de intentar desmontar a la GC". "Que Leire ha pedido y tiene a su disposición todas las diligencias de las operaciones de hidrocarburos y Caso Koldo y en todos ellos afirma que está como nexo común el Tecol Balas (responsable del departamento de Delitos Económicos de la UCO y responsable de todas las operaciones de hidrocarburos y Caso Koldo) y en algunas el Coronel Corbí", pese a haber sido el primer mando importante que sacó el Gobierno de Pedro Sánchez tras llegar al poder.

