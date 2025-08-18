¿Por qué declarar el nivel 3 de emergencia no ayudaría a controlar los incendios?

El Gobierno de Pedro Sánchez insta a las CCAA del PP a solicitar el nivel 3 de emergencia para combatir los incendios, lo que recuerda a lo dicho por el presidente en plena DANA: "Si necesitan ayuda, que la pidan". Su activación supone entregar el mando único de todas las operaciones al ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Algo que también puede decidir el Ejecutivo central por iniciativa propia, sin necesidad de que se lo soliciten las autonomías.

El Gobierno valenciano se negó a declararla durante la gota fría, pero sí lo pidió cuando tuvo lugar el apagón nacional, como hicieron también otras regiones. Sin embargo, para combatir las llamas no sería útil ya que apenas tendría implicaciones logísticas, si acaso políticas, ya que asumiría toda la responsabilidad sobre lo ocurrido el Gobierno central.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha explicado que la extinción de incendios es una situación distinta a la de la Dana, ya que cada foco es tratado como una emergencia individual. "Un nivel 3 en estos momentos no implicaría más medios, porque los medios de las comunidades autónomas están al cien por cien, los medios del Estado, que es la UME y las BRIF, están al cien por cien, ambos dispositivos están tensionados", ha asegurado.

"En una situación operativa de nivel 3, el mando lo toma el Gobierno. En este caso tampoco supondría nada, porque los directores de la emergencia seguirían siendo los mismos. Una emergencia de nivel 3 se toma cuando tienes una emergencia en distintas comunidades autónomas y necesitas unificar criterios o unificar logística, por ejemplo, en la DANA. Pero en este momento tenemos incendios en varios puntos del país, cada incendio tiene su propio dispositivo y su propia dirección de extinción técnica", ha dicho.

Es decir, "tenemos tantas emergencias como incendios y, por lo tanto, la situación operativa 3 no ayudaría, porque tendríamos que seguir teniendo dispositivos propios en cada una de las emergencias, que es cada uno de los incendios. Por eso no se pide el nivel 3 de emergencia", remataba en respuesta a preguntas de la prensa sobre esta cuestión.

Aunque se trata de una emergencia nacional, porque afecta a una gran superficie del territorio, la forma de operar es distinta a la del apagón o la DANA. El PP exige, en este caso, "medios extraordinarios" del Ejército para ayudar a la UME, que ya está desplegada en su totalidad. Declarar la emergencia 3 no tendría mayores implicaciones si no hay voluntad del Gobierno central de utilizar todos los efectivos a su alcance para combatir las llamas.

La portavoz parlamentaria del PP, de origen leonesa y con experiencia al frente de operativos de emergencia para la extinción de incendios, se ha mostrado especialmente indignada con la actuación del Gobierno en estos días, sobre todo la de Óscar Puente, por mofarse de lo ocurrido y señalar a las CCAA mientras Pedro Sánchez disfrutaba de sus vacaciones.

"Los pactos de Estado no sirven para apagar las llamas, los pactos de Estado no ayudan a recuperar lo perdido", recalcaba en respuesta a la propuesta hecha ayer por el presidente, que interrumpió su descanso estival una semana después de que se iniciara la emergencia, cuando ya había tres víctimas mortales y más de 100.000 hectáreas quemadas.