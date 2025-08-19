Junqueras ve imposibles los presupuestos si Montero "secuestra" la reforma de financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha considerado este lunes que es "imposible" lograr unos "buenos" Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "siga secuestrando" la reforma de la financiación autonómica. "Si el modelo de financiación y la recaudación fiscal no son buenos, continúan caducados y secuestrados por los intereses del Gobierno español o de su ministra de Hacienda, es imposible que los presupuestos sean buenos", ha advertido el presidente de ERC.

Junqueras Ha insistido en que "no puede haber nuevos acuerdos significativos en materia presupuestaria si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, de recaudación de impuestos o de modelo de financiación".

En este sentido, el líder de ERC ha urgido al PSOE a decidir si quiere "trabajar a favor de los derechos" de los catalanes o "continuar anteponiendo los intereses más personales y egoístas de algunas de sus candidatas", en alusión a Montero, que también es la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía.

"Es evidente que el PSOE ha decidido situarse a años luz de la posible aprobación de unos Presupuestos", ha agregado Junqueras, que ha reiterado que es imposible que haya unas buenas cuentas si no hay un buen modelo de financiación singular para Cataluña y de recaudación de impuestos. Ha lamentado que las bases del nuevo modelo de financiación presentadas por el Ejecutivo central son "claramente insuficientes, claramente decepcionantes y están a años luz de lo que debería de ser".

Más cesiones al separatismo

Junqueras ha señalado que hay "aspectos que avanzan positivamente" de lo acordado con los socialistas, como los avances en el traspaso de Rodalies, pero ha acusado al PSOE o "algunas de sus personas relevantes" de haber decidido que no quieren que avance ahora el modelo de financiación y la recaudación de impuestos por parte de Cataluña.

Ha descartado entrar a negociar las cuentas hasta que no haya cumplimientos en financiación: "Es evidente que no puede haber nuevos acuerdos significativos en materia presupuestaria si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, en materia de recaudación de impuestos o en materia de modelo de financiación".

Preguntado por si vería bien una consulta interna en ERC sobre los acuerdos con los socialistas, Junqueras se ha mostrado "a favor de consultarlo todo con todo el mundo", aunque ha reiterado que la "posición" de los republicanos en materia presupuestaria "es clara".

En relación con la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de tejer una coalición de izquierdas a nivel estatal, Junqueras ve bien "intentar entenderse lo mejor posible" con los partidos con los que se "comparten cuestiones relevantes". No obstante, ha recordado que, en unas elecciones generales, no hay una circunscripción única: "Además, todos los socios a los cuales supuestamente se interpela ya han dejado muy claro que no quieren participar".

El dirigente republicano ha hecho estas declaraciones en Prada de Conflent (Francia), tras impartir un curso en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) sobre la guerra de Sucesión española (1702-1715) y los Decretos de Nueva Planta. Sobre su asistencia a la manifestación independentista con motivo de la Diada del 11 de septiembre, Junqueras ha detallado que tiene previsto acudir a esta marcha y también a un acto político antes de la misma.