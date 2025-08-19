Los gestos de María Guardiola cuando Sánchez habla de la labor del Gobierno en los incendios

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, no ocultaba su malestar ante las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presumía de haber puesto todos los medios disponibles al alcance de las Comunidades Autónomas. Entre gestos de sorpresa, la líder autonómica del PP arqueaba de manera frecuente las cejas y ponía los ojos en blanco al escuchar cómo el jefe del Ejecutivo sacaba incluso pecho de la labor desempeñada por su ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska.

El encuentro de ambos tiene lugar dentro de la gira iniciada por Pedro Sánchez por las zonas afectadas por los incendios que asolan al país. Una iniciativa que lleva a cabo más de una semana después de que comenzara la catástrofe, y cuando varios presidentes autonómicos llevaban días al frente de la situación tras haber interrumpido sus vacaciones. El presidente, sin embargo, mantuvo su descanso en La Mareta hasta este domingo, cuando reapareció para ofrecer un pacto de Estado por la emergencia climática.

Además de presumir de la labor del Gobierno "desde el primer día" para asombro de Guardiola, Sánchez ha insistido en vincular los incendios a la crisis climática —"son 16 días de ola de calor, la más larga desde 1975", subrayó—, Guardiola ha aprovechado para criticar duramente las actuales leyes ambientales, calificándolas de "muy rígidas".

"Tenemos que trabajar de manera conjunta para flexibilizar la normativa medioambiental", declaró la líder del PP extremeño, reclamando "sentido común" y conocimiento del mundo rural frente a la "perspectiva lejana de Europa o de los despachos de las grandes ciudades".

Sánchez, por su parte, evitó aludir a causas concretas de los fuegos —a pesar de que su propio Ministerio de Transición Ecológica señala que el 90% de los incendios tiene origen humano— y mantuvo su discurso centrado en el impacto del cambio climático: "La emergencia se está agravando y cada vez tiene más impacto", afirmó.