El postureo de Yolanda Díaz: de ir a recoger pélets para arañar votos a desaparecer con los incendios en Galicia

¿Alguien sabe dónde está Yolanda Díaz? Esa es la pregunta que se hacen muchos españoles. Desde que comenzó la oleada de incendios por toda España, la vicepresidenta sólo ha publicado un par de mensajes para salir del paso y continuar con sus vacaciones. Este martes 19 de agosto, mientras Galicia ardía, Díaz fue cazada cenando en el lujoso Mesón Fidalgo de Bayona (Pontevedra). Todo ello, aún sin pisar las zonas arrasadas por los incendios. No es la primera vez que Yolanda Díaz se ausenta: en el desastre de la DANA en Valencia, la ministra de Trabajo no acudió hasta el sexto día, y por supuesto no pisó el barro. Eso sí, en la campaña de las elecciones gallegas, no tardó en desplazarse a una playa de La Coruña para recoger pélets -bolitas de plástico- y así arañar votos. ‘Esfuerzo’ y campaña inútil, pues la formación comunista se quedó sin representación tras los comicios gallegos.

"Estoy en contacto con los y las consejeras de empleo y con los agentes sociales de las CCAA afectadas por los incendios para evaluar el impacto sociolaboral y estudiar las medidas necesarias a adoptar", escribía Yolanda Díaz este martes en redes sociales. "La cooperación entre instituciones es clave para revertir la situación. Prevención, inversión pública y condiciones laborales dignas", zanjaba la ministra a la una de la tarde, "hora de la cerveza", decía un usuario.

Persecución a empresas en la DANA

Hasta el momento, esa ha sido la "gran aportación" de Yolanda Díaz con la crisis de los incendios. Pero, en realidad, muchos no se sorprenden, ya que el historial que le precede no es mucho mejor. La líder de Sumar -y el Gobierno- desapareció en la crisis de la DANA. Y es que la ministra de Trabajo dedicó la atención a cumplir su amenaza y expedientar a más de 100 empresas afectadas por la DANA. Una persecución a los negocios afectados mientras estos denunciaban un total abandono por parte del Ejecutivo tras la riada.

El colmo para muchos ha sido el postureo con los pélets. El pasado año, tras un vertido de pellets en la costa gallega, a Yolanda Díaz le faltó tiempo para ir a una playa de A Pobra do Caramiñal (La Coruña) para hacerse fotos recogiendo bolitas de plástico. Desde allí, y sin importarle lo más mínimo la limpieza de las costas gallegas, atacó al Partido Popular diciendo que "la mentira es su forma de gobernar" en la región. "Da igual que hablemos de la marea negra del Prestige que de la marea blanca de los pellets, la forma de proceder es la misma: mentir, mentir y mentir", sentenció Díaz en una visita en la que estuvo acompañada por la candidata de Sumar a la presidencia de la Xunta, Marta Lois, y del ya exdiputado Íñigo Errejón, denunciado por acoso sexual. Todo ello para arañar un puñado de votos. Lo demás da igual.