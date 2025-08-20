Puigdemont y Junqueras aprietan a Sánchez: "En otoño a lo mejor pasarán cosas"

"En otoño a lo mejor pasarán cosas". La frase es de Puigdemont en su intervención en la Universitat Catalana d’Estiu –que se celebra en la localidad francesa de Prades–, pero el autor podría haber sido perfectamente Oriol Junqueras.

Los que fueran presidente y vicepresidente de la Generalidad que dio el golpe de Estado de 2017 no sincronizan sus estrategias, pero el ruido de fondo es el mismo: presumir de los conseguido (condonación de la deuda, trenes de cercanías, catalán en las instituciones españolas, traspaso de competencias en inmigración, amnistía) y amenazar con dejar caer al Gobierno si no se concreta lo conseguido.

Y es que asuntos como la financiación singular, la condonación de la deuda autonómica y el traspaso de las competencias en inmigración deben pasar por el Congreso de los Diputados y no está nada claro si podrán superar el trámite. En ERC y en Junts hay un cierto estado de nervios. En ambos partidos manifiestan un notable malestar con el PSOE y con el PSC. Pero admiten que no pueden abandonar a Sánchez a su suerte con todos esos asuntos pendientes de tramitación parlamentaria.

Las encuestas condicionan el día a día de ERC y Junts y los datos no son buenos. Emerge por la extrema derecha separatista Aliança Catalana, un partido abiertamente islamófobo y auténticamente independentista (su líder, Sílvia Orriols, se niega a hablar en español) que capta votos de republicanos y posconvergentes, aunque el boquete de Junts es mucho más grande.

Puigdemont no se cansa de repetir que el acuerdo con Sánchez no es para dar estabilidad a la legislatura, sino que se tiene que renovar periódicamente. Y ahí es donde lanzó la advertencia: "Por eso digo que en otoño a lo mejor pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora porque ya hemos dado bastante tiempo a cosas que se deben de producir". Y no está hablando de la oficialidad del catalán en Europa, asunto sobre el que se deshace en elogios hacia el titular de Exteriores, José Manuel Albares, y pide "paciencia".

Junqueras y el dinero

Si Puigdemont avisa, Junqueras advierte. Y viceversa. El líder de ERC presumía ayer de que el Gobierno va a llevar al Congreso la condonación de 17.104 millones de euros de deuda de la Generalidad, el 20%.

El relato un día después es que no se va a sentar a negociar los Presupuestos a cambio de la condonación. Si Sánchez pretende tener números deberá hacer más concesiones, sobre todo en lo relativo a la financiación singular o concierto catalán, que fue parte del precio por la investidura de Salvador Illa, no la de Sánchez. "Los votos de Esquerra Republicana son tan decisivos que el Estado español lleva tres años sin presupuestos y este año en Cataluña tampoco se han aprobado. Si el partido socialista quiere que haya presupuestos, tendrá que cumplir", ha señalado Junqueras en la emisora oficial de la Generalidad, "Catalunya Ràdio".

Puigdemont y Junqueras han reanudado la actividad política mandando recados sobre lo suyo mientras el presidente del Gobierno trata de aparentar un cierto dominio de la situación provocada por los incendios de Galicia, Castilla y León y Extremadura, un asunto que no forma parte de las agendas de los líderes separatistas.