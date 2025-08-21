Bildu impulsa decenas de los 135 homenajes a presos de ETA en las fiestas vascas y navarras

El colectivo de víctimas del terrorismo (Covite) ha contabilizado un total de 135 actos de apoyo a los presos de ETA durante las fiestas de verano del País Vasco y Navarra. En un comunicado, Covite ha detallado que en 26 de estos casos fueron los ayuntamientos -todos ellos gobernados por los proetarras de EH Bildu- los que facilitaron su celebración e, incluso, los incluyeron en los programas de fiestas. El resto "fueron promovidos directamente por EH Bildu y Sortu como partidos políticos" y por asociaciones del entorno de la izquierda abertzale, entre las que cita la red ciudadana en favor de los presos de ETA Sare.

Los actos de apoyo a reclusos de la organización terrorista consisten en la colocación de pancartas, pintadas y carteles con rostros de miembros de ETA encarcelados, acompañados de mensajes que reclaman su excarcelación, así como brindis, bailes y conciertos en los que se ensalza la figura de miembros de ETA condenados.

"Su presencia en charangas, 'txosnas' y comparsas favorece que las nuevas generaciones asimilen una visión distorsionada de lo que fue el terrorismo, al presentar a los miembros de ETA como héroes dignos de reconocimiento y merecedores de impunidad", ha reflexionado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. Se ha preguntado cuál sería la reacción si en las fiestas populares se pidiera la liberación de violadores o pederastas" y se exhibieran sus fotos como si fueran héroes".

Ordóñez ha criticado la actitud de la mayoría de los ciudadanos ante estos hechos. "Salvo honrosas excepciones, una parte de la sociedad asiste impasible y sin protestar a la utilización de los espacios festivos por la izquierda abertzale para exaltar a asesinos y a condenados por delitos de terrorismo muy graves".

Ha recordado que en el Parlamento Vasco existe una propuesta legislativa para sancionar administrativamente este tipo de actos, a través de un régimen "calcado" al que establece la ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco.

Para Ordoñez, "no basta con lamentar estos hechos cada año; es necesario proporcionar a las autoridades las herramientas legales y operativas para sancionar de forma inmediata a quienes promuevan cualquier manifestación pública que glorifique a ETA y sus miembros".