El nuevo plan expansionista de Mohamed VI: Marruecos planea crear un macrocentro islámico en Melilla

Marruecos vuelve a la carga contra España. El último plan expansionista del régimen de Mohamed VI es levantar un gran centro islámico en la Mezquita del Tesorillo, la primera construida en Melilla e inaugurada en 1927. El presupuesto del proyecto alcanzaría los ocho millones de euros, según ha informado El Faro de Melilla.

El plan contempla la demolición total de la estructura interna, dejando en pie únicamente el muro exterior, protegido por su condición de patrimonio histórico. Solo la redacción del proyecto ya ha supuesto un desembolso cercano a los 80.000 euros. Aunque la idea inicial de incluir un gran minarete parece haberse descartado, la transformación prevista sería profunda y radical: una remodelación integral para convertir el espacio en un complejo religioso con mucha más capacidad y recursos que el actual.

Malestar y denuncias de injerencia

La noticia ha generado malestar en sectores locales religiosos y comunitarios, que ven en esta operación una injerencia directa del Reino de Marruecos en la vida social y religiosa de Melilla. Advierten además de la creciente dependencia del colectivo musulmán local respecto a las decisiones de Rabat, en un contexto en el que el rey Mohamed VI actúa como líder religioso.

Las mismas fuentes de El Faro de Melilla consideran incomprensible la falta de respuesta institucional de la Ciudad Autónoma, recordando que el suelo en el que se proyecta esta obra no pertenece a Marruecos, sino al patrimonio público español. Subrayan que cualquier intervención de este calibre debería contar con permisos urbanísticos, evaluaciones patrimoniales y, sobre todo, un debate público y transparente sobre el papel de Marruecos en los espacios religiosos de la ciudad.

La historia del templo islámico también alimenta la polémica. La mezquita fue en su día donada por España, presumiblemente mediante acuerdo oficial, pero hasta hoy no existe documentación pública clara sobre esa cesión ni sobre las condiciones de uso del inmueble. Esta opacidad ha permitido que, casi un siglo después de su construcción, se plantee levantar un macrocentro religioso sin transparencia institucional.

Más allá de lo arquitectónico, la creación de un complejo religioso de estas dimensiones acentuaría aún más la influencia política y religiosa de Marruecos en Melilla y por ende, en la España de Pedro Sánchez -sospechoso de colaborar con el país vecino-.