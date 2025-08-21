El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil por arremeter contra las CCAA

Gobierno y PP continúan en la disputa política por la gestión de los incendios, más de una semana después de que se iniciaran los primeros focos. Después de que la directora de Protección Civil, Virgina Barcones, acusara a las CCAA de protagonizar "polémicas artificiales", pedir "imposibles" o, incluso, "sobreactuar", el vicesecretario de política autonómica del partido, Elías Bendodo, ha dicho que se ha comportado como una "una pirómana más".

Declaraciones que ha protagonizado ante los medios, en entrada sede del PP de la calle Génova, donde ha dicho que "el Gobierno debe enterarse de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología", en referencia al pacto de Estado por la emergencia climática que Pedro Sánchez esgrime como solución al problema. "Un Gobierno serio tiende la mano, no presenta una cortina de humo", ha dicho Bendodo, que ha arremetido contra Barconas por "insultar" a los gobiernos autonómicos.

Bendodo ha anunciado que ampliarán la solicitud de comparecencias en el Senado para que también acuda el ministro de Agricultura, Luis Planas, además de la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Defensa, Margarita Robles. Además, han registrado en el Congreso una PNL instando al Gobierno a que presente los PGE y cumpla con el mandato constitucional. El partido critica que la falta de financiación ha contribuido, también, a dificultar las labores de prevención y extinción de los incendios.

En opinión del vicesecretario del PP, "el Gobierno está desbordado con su agenda judicial", dada la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, o la fontanera del PSOE, Leire Díez, a lo que se suman las portadas que protagoniza en la prensa internacional. Por ello, no puede hacer frente a la situación de emergencia que vive el país, concluyen.

La disputa política

Desde que se iniciaron los incendios, Gobierno y PP mantienen un fuerte encontronazo por la responsabilidad sobre lo ocurrido. El presidente suspendió sus vacaciones una semana después de que comenzaran las llamas, y lo hizo para ofrecer más medios, que según los gobiernos autonómicos siguen sin llegar. También anunció un pacto de Estado para el que, cuatro días después, sigue sin contar con Alberto Núñez Feijóo. Los presidentes autonómicos le acusan de no colaborar, mostrarse "pasivo" y no facilitar la coordinación entre administraciones.

El Ejecutivo señala al PP por la prevención de incendios, cuya competencia es autonómica, y le acusa de no utilizar todos los medios que tenía a su disposición para sofocar las llamas. La bajada de las temperaturas está ayudando a la lucha contra los incendios que, según dijo Margarita Robles, se sofocarían cuando cambiaran las condiciones meteorológicas.