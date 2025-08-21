Jéssica Rodríguez cobró 43.978 euros por no trabajar en las empresas públicas Tragsatec e Ineco

Tragsatec e Ineco han informado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que pagaron a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, un total de 43.978,40 euros durante el tiempo que estuvo contratada y en el que, según reconoció ella misma el pasado febrero en el Tribunal Supremo, no realizó trabajo alguno.

Así consta en la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabó el pasado 9 de julio cuando se personó en la sede Tragsatec e Ineco para cumplir el requerimiento del juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, sobre las cantidades pagadas a Rodríguez el tiempo que estuvo contratada en ambas empresas públicas.

En los documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, Ineco confirma que abonó a Rodríguez 34.422,16 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021 --más un pago de 18,5 euros en marzo de ese año y otro de 37,2 euros en diciembre--. Tragsatec, por su parte, precisa que pagó 9.500,54 euros brutos a Rodríguez entre marzo y septiembre de 2021.

Reconoció que no hizo ningún trabajo

Según reconoció la propia Rodríguez en febrero ante el Tribunal Supremo, en su declaración como testigo, no llegó a realizar trabajo alguno en dichas compañías, aunque sí percibió el sueldo durante el tiempo que estuvo contratada.

La expareja de Ábalos compareció ante el alto tribunal porque es allí donde se investiga si el exministro recibió comisiones (en efectivo o en especie) a cambio de adjudicaciones de obra pública o contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, el Supremo optó por enviar la parte de la investigación relativa a la contratación de Rodríguez a la Audiencia Nacional, que ahora ha reclamado información a las dos empresas públicas involucradas.

En abril, Ineco informó al alto tribunal que Rodríguez fue la encargada de rellenar el registro de las horas que supuestamente trabajó en la compañía a través de una apliación interna. La empresa pública aseguró que no tenía "evidencias de accesos indebidos o suplantación de identidad".

3.684 horas en Ineco

La UCO apuntó en uno de sus informes que, de las conversaciones intervenidas y analizadas en el marco de la causa, concluía que Joseba García (el hermano de Koldo García) "se encargó de cumplimentar los partes de trabajo mensuales" de Rodríguez.

Ineco insistió en que "las horas fueron imputadas directamente por la trabajadora a través de sus credenciales personales, en el entorno de red corporativa". Según los datos de la compañía, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021 Rodríguez trabajó un total de 3.684,23 horas para la compañía.

Según correos electrónicos aportados por Ineco a la causa el pasado abril, Rodríguez llegó a comunicar a la empresa que "generalmente" tenía "mayor carga de trabajo de lunes a jueves" y que incluso necesitó "hacer más horas por el cúmulo de trabajo".

Documentación de Tragsatec

En los documentos que obran en el procedimiento también consta el currículum que Rodríguez envió a Tragsatec, en el aseguraba que había desempeñado labores de auxiliar administrativa en Ineco, llevando la agenda, tramitando y enviando documentación y conservando archivo.

La compañía informó el pasado abril a los investigadores que había contratado a Rodríguez en el marco de un proceso de selección al que concurrieron un total de 929 candidatos y que finalizó con su contratación y la de otros seis aspirantes. Además, apuntó que Adif había avalado el trabajo de la joven.

Según precisó entonces Tragsatec, las "funciones básicas" de Rodríguez eran "el análisis, control y tramitación de documentación administrativa, así como el manejo de aplicación de gestión documental y gestión contable", al tiempo que indicó que estaba "adscrita a la Presidencia de Adif", que en ese momento ostentaba Isabel Pardo de Vera, investigada en la causa.