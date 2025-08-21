Un diputado del PSOE defiende la inmigración ilegal porque hace falta gente que "limpie el culo a los abuelos"

"¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos?" Con esta frase, calificada de "clasista" incluso en el propio plató, el diputado del PSOE y secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez, desató la polémica en el programa En boca de todos (Cuatro). El socialista defendió la inmigración ilegal con el argumento de que España necesita extranjeros para realizar trabajos de baja cualificación, lo que ha provocado una oleada de críticas.

El debate sobre inmigración, seguridad y convivencia social volvió a encenderse este martes en En boca de todos (Cuatro). En el plató se enfrentaron el exdirigente de Podemos Ramón Espinar, el diputado socialista y waterpolista Víctor Gutiérrez, el portavoz nacional de Vox en materia de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, y el activista musulmán conocido como Mohammedypunto. El contexto estaba marcado por el incendio y los destrozos sufridos en una iglesia del municipio granadino de Albuñol, provocados por un joven magrebí.

Durante la discusión, Gutiérrez negó la viabilidad de las deportaciones masivas que Vox defiende. Para argumentar su postura, lanzó una afirmación que rápidamente se convirtió en el eje de la polémica: "¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo? ¿Quién se va a dedicar a hacer todas esas tareas que los españoles no quieren?".

El portavoz de Vox, Samuel Vázquez, respondió con dureza acusando a Gutiérrez de reducir a los inmigrantes a mano de obra barata: "¿Cómo puedes ser tan clasista? Los extranjeros no vienen a limpiar el culo a tu abuelo". Además, defendió que "el 70% de la población apoya medidas como las deportaciones masivas".

Las declaraciones de Gutiérrez han corrido como la pólvora. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido públicamente al PSOE que rectifique "de inmediato". En un mensaje en la red social X, ha calificado de "bochornoso" que Gutierrez justificara la inmigración con el argumento de que los extranjeros deben ocuparse de "limpiar el culo a los abuelos". Muñoz ha ironizado diciendo que "esa es la humanidad y el progresismo del Partido Socialista". Por su parte, el PSOE aún no se ha pronunciado.