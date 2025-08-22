Virginia Barcones, la "pirómana" con carné del PSOE que utilizó la misma estrategia contra el PP durante la Dana

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, se encuentra en el ojo del huracán por una comparecencia que, en principio, debía ser de carácter técnico pero que acabó convirtiéndose en una retahíla de reproches contra los gobiernos autonómicos del PP por la gestión de los incendios.

Militante del PSOE desde 1998, cuando tenía 22 años, toda su carrera la ha desarrollado al abrigo de este partido. Su último ascenso se lo debe al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se la trajo desde Castilla y León, donde ejercía como delegada del Gobierno, para ser su jefa de emergencias.

Licenciada en Derecho por la UNED y funcionaria de carrera, según recogen varias páginas oficiales del Gobierno sobre su currículum, ha ejercido el cargo de secretaria-interventora en los ayuntamientos de Vinuesa, Molinos de Duero, Bayubas de Abajo y Bayubas de Arriba, en Soria.

Fue concejal en Berlanga de Duero, su localidad natal, y diputada provincial entre 2007 y 2015, año en el que fue elegida procuradora en las Cortes de Castilla y León por Soria. En 2018 es designada delegada del Gobierno, cargo que ocupa hasta 2023, cuando asumió la dirección de Protección Civil que ejerció en plena DANA.

Parapetada siempre por la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, sus comparecencias públicas en aquellos meses fueron mucho más escasas que las de su compañera de partido, aunque demuestran que ya entonces su objetivo era sacudirse cualquier responsabilidad para señalar en exclusiva al PP, empleando la táctica acuñada por su jefe, Pedro Sánchez: "Si quieren ayuda, que la pidan".

Durante su comparecencia de este miércoles, insinuó que los medios disponibles del Estado siempre estuvieron a disposición de los gobiernos autonómicos pero que no se desplegaron hasta que lo pidieron Castilla y León, Galicia y Extremadura, criticando a estas regiones por no haberlos pedido antes.

Mismo argumento empleado durante la Dana, cuando dijo en noviembre de 2024, en una entrevista en Estrella Digital, que "todas las capacidades estaban a disposición de Valencia" si el Gobierno regional las solicitaba. En otra entrevista en la Ser a principios de febrero de este año, aseguró que "el Consell no activaba el Mecanismo de Protección Civil de la UE aunque estaba preparado".

"A las 24 horas, nosotros, ya por escrito, en diversos Cecopi, recordamos que que estaba el Mecanismo de Protección Civil de la UE. (...) Como no se activaba, se reiteró que estaban a disposición por si lo consideraban y cuando lo consideraron", dijo en la cadena de radio.

En el caso de los incendios, Barcones ha ido más allá llegando a acusar a los gobiernos del PP de "pedir cosas imposibles" para "no tener que hablar de su propia gestión". Dijo que tuvo que llamar varias veces al director de una comunidad autónoma para preguntarle dónde quería desplegar a un grupo de bomberos porque "los tenemos parados en una gasolinera esperando recibir órdenes" o que había medio centenar "parados" porque el Gobierno de Extremadura no podía transportarlos.

Una cascada de acusaciones que fueron respondidas al día siguiente por el vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, que le acusó de ser una "pirómana", lo que provocó la ira de la propia directora de Protección Civil y del PSOE, a pesar de que un diputado de su partido por Castilla y León, David Serrada, también llamó "pirómano" el mismo día al presidente de la Diputación de Salamanca, del PP.