Sánchez recicla viejas promesas y culpas durante su gira por los incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está reciclando su repertorio de propuestas y mensajes ya conocidos durante su gira por las zonas devastadas por los incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura. En un calco de la estrategia empleada durante la DANA en Valencia, Sánchez vuelve a cargar contra las comunidades autónomas en lugar de asumir responsabilidades.

El "pacto de Estado contra la emergencia climática" o la "comisión interministerial contra el cambio climático" demuestran que el Ejecutivo se limita a vender titulares sin contenido real ni presupuestos. Todo ello mientras informes oficiales y expertos coinciden en señalar que la prevención forestal sigue infrafinanciada y que la inversión en gestión de montes ha caído drásticamente en la última década.

Un pacto de Estado que vuelve a escena

Este sábado, en Madrid, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que asistirán el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo. Sobre la mesa, todo apunta a la repetición de promesas incumplidas.

Sánchez ha insistido en la necesidad de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, una idea que ya había planteado en otras ocasiones y que, hasta la fecha, no ha pasado de ser un gesto político sin concreción. El pacto ya se prometió tras los devastadores incendios de la Sierra de la Culebra en 2022 y en 2019, tras la cumbre del clima, Moncloa ya sugirió un gran acuerdo nacional en la misma línea, pero todo ello quedó en el aire.

La solución de Sánchez contra los incendios: un "pacto de Estado contra la emergencia climática" pic.twitter.com/3zb83UqeoF — Libertad Digital (@libertaddigital) August 18, 2025

La comisión interministerial, otro mecanismo recurrente

El jefe del Ejecutivo anunció la puesta en marcha de una comisión interministerial para coordinar la respuesta a la emergencia climática que allane el camino hacia el Pacto de Estado contra la emergencia climática. "Esto es algo que tenemos que hacer conjuntamente. Todos somos afectados por esta emergencia climática" afirmaba ayer Pedro Sánchez una comparecencia sin preguntas.

En cualquier caso, tal y como le recordaba la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, la Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética se creó en julio del año 2018 y se encuentra regulada en el Real Decreto 958/2018. "Más incompetencia, ineptitud y propaganda", afeó Muñoz al presidente.

Si quieren ayuda, que la pidan

Al mismo tiempo, Sánchez insiste en culpar a las autonomías de no activar los mecanismos suficientes, evitando cualquier autocrítica sobre la falta de coordinación estatal y los recortes en medios contra la prevención.

De hecho, para pasmo de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, Pedro Sánchez ha afirmado descaradamente que la colaboración entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas se dio "desde el primer momento". Sin embargo, Protección Civil inició los trámites para facilitar medios a las CCAA cuatro días después de que la situación se descontrolase, cuando los incendios ya habían arrasado pueblos enteros.

Y, como remate de esa estrategia de lavarse las manos para trasladar todo el peso de la culpa a los gobiernos regionales, la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, compareció no para ofrecer detalles técnicos del operativo contra los incendios, sino para actuar como palmera del sanchismo y soltar una retahíla de reproches contra los gobiernos autonómicos del PP.

Barcones insinuó que los medios disponibles del Estado siempre estuvieron a disposición de los gobiernos autonómicos pero que no se desplegaron hasta que lo pidieron Castilla y León, Galicia y Extremadura, criticando a estas regiones por no haberlos pedido antes.

También acusó a las CCAA de protagonizar "polémicas artificiales", pedir "imposibles" o, incluso, "sobreactuar", motivo por el cual, el vicesecretario de política autonómica del partido, Elías Bendodo, la acusó de haber actuado como una "una pirómana más".

El Gobierno también ha comunicado que declarará zonas de emergencia o catástrofe en los territorios afectados, una medida automática que se repite tras cada gran incendio, inundación o catástrofe natural y que siempre implica los mismos problemas: las ayudas tardan demasiado o nunca llegan.