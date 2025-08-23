Sánchez utiliza La Mareta como cortijo particular y prohíbe navegar en los alrededores de la residencia vacacional

Prohibir y restringir. Esas parecen ser las palabras favoritas del Gobierno de Pedro Sánchez. La última decisión liberticida del presidente ha sido cerrar parte del espacio marítimo de Lanzarote "por motivos de seguridad" y para blindar sus vacaciones en La Mareta con su esposa, la imputada Begoña Gómez y su familia.

"Exclusión temporal a la navegación marítima en la isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad en el espacio marítimo delimitado por el trazado de las líneas que unen los puntos A, B, C y D y la costa de la isla de Lanzarote", reza la advertencia de Salvamento Marítimo emitida el 4 de agosto para todos los que tuvieran planeado disfrutar de esa parte de la isla de Lanzarote que Sánchez se ha adjudicado como propia.

Aviso de Salvamento Marítimo con las restricciones

Todo ello para garantizar al máximo el disfrute y descanso de un presidente desgastado físicamente y superado por la corrupción que cerca a su familia y partido. Tras varios días resistiendo en la hamaca, Sánchez finalmente se vio obligado a interrumpir sus vacaciones por los graves incendios que sufre España.

Además de disfrutar de este privilegio en perjucio de los ciudadanos, hay que recordar que el presidente del Gobierno cuenta en sus vacaciones con un dispositivo compuesto por 40 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que trabajan durante este mes de agosto para el presidente y para lo que tendrán que adelantar dinero de su bolsillo para costearse la manutención a la que les obliga las vacaciones de Pedro Sánchez. Entre esos agentes, también se encuentra un grupo de buzos que se ha encargado de vigilar las rocas de la costa y el fondo marítimo de ese espacio restringido.

Tras visitar algunas zonas afectadas por los incencidos, Sánchez ya está de regreso en la residencia de Lanzarote, donde tiene más de una semana para aprovechar al máximo con el espacio marítimo cerrado. También tiene previsto reunirse en la mansión prensidencial con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Cataluña, Salvador Illa o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.