Yolanda Díaz monta un consultorio laboral online y dicta sentencias exprés

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha estrenado una nueva faceta: la de asesora jurídica gratuita en redes sociales. En un vídeo difundido a través de su perfil de Instagram, Díaz respondió a la consulta de una trabajadora que aseguraba haber recibido un preaviso de despido de 30 días y se quejaba de que su jefe le impedía dedicar dos horas diarias a buscar un nuevo empleo.

La afectada, a través de un audio publicado por la ministra, lamentaba: "me siento fatal, siento que me están culpando por algo que no estoy haciendo mal, pues yo solo quiero poder buscar un empleo con algo de dignidad".

‘’Tu jefe está vulnerando la ley’’

Díaz no dudó en contestar con tono de "abogada de oficio", recordando que el Estatuto de los Trabajadores ampara este derecho: "efectivamente, como tú muy bien dices, estás amparada en el tiempo del preaviso para buscar empleo durante dos horas diarias". Y añadió de forma tajante: "tu jefe está vulnerando la ley y, por tanto, tienes derecho a buscar empleo durante esas dos horas sin que pierdas la retribución. Esto está regulado en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores".

La vicepresidenta fue todavía más allá y lanzó un recado directo al empresario: "Yo le mando aquí un mensaje a tu jefe, lo que está haciendo es completamente ilegal".

Con frases directas y sin matices, Díaz reparte consejos laborales en formato digital, abriendo un canal paralelo de comunicación con los ciudadanos.