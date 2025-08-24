Mensajes, enfados y llamadas: así se fraguó el rescate de Air Europa

Los chats entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos han confirmado la mediación del presidente del Gobierno en el rescate de Air Europa. Esos chats están fechados el 8 de septiembre de 2020 por lo que respecta al rescate. Pero la última secuencia del pago de esta ayuda de 475 millones de euros no comenzó ahí. Lo hizo cinco días antes: el 3 de septiembre, cuando el CEO de la empresa rescatada, Javier Hidalgo, llamó a Begoña Gómez para destacar el rescate.

En cinco días se sabe ya que Sánchez estaba al frente del rescate, en un día más, Aldama le dijo a la secretaria de Hidalgo "corazón, nos dan la financiación". Y un poco antes, el 7 de septiembre, se emitieron una nota de prensa del Ministerio de Transportes insinuando que habría rescate y un documento de la SEPI escrito a petición de la propia Air Europa en el mismo sentido, para que la aerolínea pudiera calmar a los mercados. Todo en una semana. Todo tras la llamada de Hidalgo a Begoña Gómez.