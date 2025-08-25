Feijóo propone 50 medidas antiincendios con un registro de pirómanos frente al pacto de Estado de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en la sede de la calle Génova para presentar un Plan antiincendios con 50 medidas para prevenir y combatir con mayor eficacia las llamas. Una propuesta que registrarán en las próximas horas en el Congreso, donde esperan poder recibir el apoyo de otros grupos políticos. Es la respuesta al pacto de Estado contra el cambio climático que Pedro Sánchez ha anunciado como solución al problema.

La batalla política, por tanto, está casi asegurada ante una situación que Feijóo ha calificado de "emergencia nacional", reprochando en varias ocasiones al Gobierno central su falta de colaboración con las CCAA, señalando también a la directora de Protección Civil por su tardanza por ponerse al frente de la catástrofe y atender a la petición de los gobiernos autonómicos. El líder del PP ha insistido en que su intención no es ir al choque político pero sí ha reprochado al Ejecutivo su dejadez.

"Estamos ante un Gobierno paralizado, ausente y cuya situación va a empeorar en otoño", ha criticado, antes de desgranar algunas de las iniciativas que pretenden poner en marcha, como la creación de un registro nacional de pirómanos con sentencia firme, ,y su localización a través de un sistema de pulseras similar al que portan los violadores, para evitar que puedan prender el monte.

Feijóo ha acusado a Sánchez de "falta de prevención", de "planificación", de "medios disponibles". "Se tardó cinco días en movilizar ayuda y a cuentagotas", ha denunciado, poniendo de ejemplo la ayuda facilitada por otros países como Finlandia o Polonia, que llegó a través de la UE porque así lo pidieron las CCAA, no el Gobierno central, según ha denunciado.

"No tiene sentido que no haya un catálogo de medios disponibles y capacidades", ha dicho también, poniendo el énfasis en la necesidad de desarrollar protocolos de coordinación entre las distintas administraciones para evitar que algo así vuelva a repetirse y algunos intenten eludir sus responsabilidades. Algo de lo que ha acusado a la ministra, Margarita Robles, en respuesta a sus duras palabras contra el PP y el propio Feijóo, a los que señala por no asumir sus obligaciones.

En este sentido, ha desvelado que los gobiernos del PP estuvieron solos combatiendo las llamas en los primeros días, ya que el Gobierno central no les proporcionó asistencia y, posteriormente, ni siquiera permitió que las CCAA estuvieran presentes en los operativos para decidir cómo afrontar la emergencia. El presidente del PP ha recordado que se solicitó la ayuda del ejército para labores logísticas y no se ha proporcionado, sugiriendo que se ha actuado en base a "criterios políticos".

Feijóo augura que este inicio del curso político será muy complicado para el Gobierno, dada sus dificultades para mantener la unidad dentro del Gobierno, su incapacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado o su intensa agenda judicial, lo que repercute también en la gestión que pueda llevar a cabo el Ejecutivo de este tipo de problemas.