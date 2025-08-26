Collboni dobla la ayuda de Barcelona a la UNRWA en respuesta al veto israelí

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado desde la capital jordana de Ammán que el Ayuntamiento incrementará la ayuda a la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo.

Hasta ahora el Ayuntamiento patrocinaba a esta agencia, señalada por haber dado cobertura a algunos de los autores de la matanza del 7 de Octubre, con 200.000 euros anuales y a partir de ahora les entregará 400.000.

La contestación

Es la respuesta del socialista Collboni a la denegación del visado para entrar a Israel. Las autoridades israelíes aludieron a que el alcalde de Barcelona preside un pleno que rompió relaciones con Israel (con los votos del PSC, ERC y los Comunes) y en el que se han aprobado resoluciones que prohíben contratar con empresas de Israel o que tengan vínculos con ese país.

Collboni pretendía visitar las ciudades de Belén y Ramala, en Cisjordania, reunirse con sus alcaldes y denunciar sobre el terreno la respuesta militar de Israel al asesinato de 1.400 judíos y el secuestro de más de 300 del 7 de Octubre de 2023.

En la actualidad todavía quedan en manos de los terroristas de Hamas cincuenta secuestrados, aunque se estima que al menos la mitad ya habrían sido asesinados.

Los 400.000 euros forman parte de una partida más amplia. El año pasado, los fondos destinados a las autoridades palestinas y a la UNRWA alcanzaron el millón de euros. El alcalde barcelonés ha visitado los almacenes donde se guardan los alimentos de la ayuda internacional. En ese escenario, Collboni acusó a Israel de mantener un bloqueo e impedir la entrada de seis mil camiones con alimentos destinados a la población palestina.