"Los de arriba en el Gobierno" pidieron pruebas a la cloaca de Cerdán para lanzar una ofensiva contra la Guardia Civil

Las conversaciones plasmadas en los documentos que recogen las reuniones de la cloaca dibujan un perfil de actuación distinto del observado hasta ahora en este grupo de acoso y derribo a los implicados en la investigación de los casos de corrupción que rodean al Gobierno y el PSOE. Según los audios publicados de los encuentros de Leire Díez y otros miembros de la cloaca con informadores, era este grupo el que llevaba la iniciativa con el fin de proteger a Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que los documentos de resumen de los distintos encuentros de la cloaca revelan exigencias directas del Gobierno. Una en concreto, con el fin de "poder atacar" a la Guardia Civil, de lanzar un ofensiva contra el cuerpo en toda regla.

Libertad Digital ha tenido acceso a varios de esos documentos que resumen a modo de actas las conversaciones mantenidas con los miembros de la cloaca. "Me dice Leire que es injusto lo que me están haciendo, que no debería permanecer en el silencio como hasta ahora, que debo luchar por mí y mis intereses, que mi nuevo abogado pelearía por mí y mi postura y que los que están arriba, Coroneles y Generales, se están salvando todos", recoge uno de esos testimonios.

"Que ellos, Leire y los de arriba en el Gobierno, saben lo que está pasando en la GC pero que necesitan de pruebas más objetivas para poder atacar". Para "poder atacar". Nada menos que el cuerpo madre de la Unidad Central Operativa que actúa como policía judicial en los principales casos de corrupción que acosan al partido y Gobierno de Pedro Sánchez.

"Que están recopilando información de mandos de la UCO y otros que no están destinados en la UCO, de Oficiales de la UCO que se habrían ido de putas, que habría muchos oficiales de la GC implicados, que hay oficiales de la UCO que han estado a sueldo de empresarios, que el tema de hidrocarburos está manipulado por Repsol y ahí estaría la UCO en general y el Tecol Balas en particular", señala en otro apartado ese documento, recogiendo lo que los miembros de la cloaca y en especial Leire Díez afirmaban en las reuniones.

Continuos ataques a la Guardia Civil

Lo cierto es que los últimos años se han caracterizado por continuos ataques a la Guardia Civil y su Unidad Central Operativa (UCO) por parte del Gobierno. Desde su llegada, Pedro Sánchez no ha dejado de remover sus mandos –valgan como ejemplo, Diego Pérez de los Cobos, Manuel Sánchez Corbí o Pablo Salas–, eliminar presencia -Navarra, Cataluña, País Vasco- o, simplemente, atacar al cuerpo con críticas sobre su proceder en materia de investigación.

Los motivos aparentes para este comportamiento oficial no son difíciles de encontrar: la UCO está investigando en condición de policía judicial la inmensa mayoría de casos de corrupción que rodean al PSOE y al propio presidente por todas partes y, por otro lado, los aliados estrella de los socialistas -Bildu, ERC y Junts- detestan a la Guardia Civil por su labor en el País Vasco y Cataluña.

Y ese sentimiento fue perfectamente captado por la cloaca en una de sus conversaciones mantenidas en el mes de marzo de este mismo año con uno de sus potenciales colaboradores. La frases se explican solas: que buscan "pruebas para poder atacar a la GC" o que "los de arriba tienen muchas ganas de ir contra la UCO y el teniente coronel Balas", como se señala en otro fragmento.

Libertad Digital ha tenido acceso a los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán. Unos documentos que revelan reuniones vitales este mismo año 2025. En una de ellas, del mes de marzo, quedó en evidencia, de hecho, una grave y muy peligrosa vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Una vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año y ya ha publicado Libertad Digital.

