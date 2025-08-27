Bolaños amenaza con sanciones a las CCAA que no acojan menas, mientras País Vasco y Cataluña no recibirán ninguno

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen la ley por la que se derivará a los menas -menores extranjeros no acompañados- desde territorios muy tensionados - como Canarias- a otras autonomías.

El ministro ha lanzado esta amenaza en declaraciones a los periodistas desde la sede del Ministerio de Justicia, al ser preguntado sobre la posibilidad de desplegar, en caso de incumplimientos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la que ha aludido este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales", ha señalado.

Presión migratoria

Además, ha defendido que los criterios para distribuir a los menas son objetivos, claros y transparentes y que en caso de que una comunidad triplique la ratio de acogida de 32,6 menas por cada 100.000 habitantes se activa el traslado a otras comunidades. Según Bolaños, estos criterios son solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria entre las que ha mentado a Canarias, Ceuta y Melilla y también a Andalucía o Baleares.

Este jueves entra en vigor el último decreto aprobado por el Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque de la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones. Además, los menas que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.

El destino de los menores serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.

Ni País Vasco ni Cataluña

Con datos de julio, el Gobierno calculaba que Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49). Mientras que ni País Vasco ni Cataluña tendrán que acoger a ningún joven hasta el momento.

Contra este decreto del Gobierno de Pedro Sánchez están batallando en los tribunales diez comunidades autónomas presididas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE a manos de Emiliano García-Page.