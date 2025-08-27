Gracias a Compromís y PSOE, Alexei Shirokov, considerado por la Policía Nacional como el hombre de la mafia rusa en la Costa Blanca, podría hacerse este jueves con el control definitivo de la Junta de Gobierno de Altea Hills, una de las urbanizaciones más exclusivas de la costa mediterránea. No en vano, aunque no existe confirmación oficial, se cree que el propio Vladimir Putin posee una casa en este enclave privilegiado, por cuanto allí habría disfrutado de varios retiros vacacionales el presidente ruo, tal y como destapó en 2019 el programa Fuera de Cobertura de Cuatro.

Según ha podido saber Libertad Digital, este mismo jueves está previsto que se celebre la Asamblea Anual de Propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación de Altea Hills —tutelada por el Ayuntamiento— y todo apunta a que la candidatura formada, entre otros, por Shirokov — de cuya detención a finales de 2020 presumió el propio Fernando Grande Marlaska— logrará entrar en la Junta de Gobierno para asegurarse su posterior disolución.

Su objetivo pasaría así por controlar directamente a su voluntad la seguridad de la urbanización y gestionar un cuantioso presupuesto resultado de las cuotas pagadas por los más de 1.500 propietarios, muchos de los cuales solo van en vacaciones y apenas disponen de información de lo que está pasando.

El papel de Compromís y PSOE

Lo llamativo de todo este asunto es que, tal y como denuncian los vecinos, la mencionada lista contaría con la colaboración del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea, liderado por Diego Zaragozí (Compromís) y apoyado por el PSOE, quienes estarían interesados en desbancar a la actual Junta Directiva de Altea Hills al considerarla demasiado combativa, por cuanto ha amenazado en numerosas ocasiones con querellarse contra ellos por no acometer las obras necesarias para garantizar el correcto mantenimiento de las infraestructuras de Altea Hills.

La entrada del millonario ruso en la Junta únicamente será posible gracias al movimiento táctico llevado a cabo por el alcalde, quien aprovechó el último pleno antes del verano para proponer la derogación urgente de la Junta vigente y así propiciar unas elecciones a las que, por los tiempos y métodos elegidos, sólo se ha podido presentar una única candidatura, la liderada por Shirokov. Dicha derogación fue apoyada únicamente por Compromís y PSOE y contó con los votos en contra de PP y Vox, quienes no entendían las prisas por derogar un equipo que había sido votado por unanimidad de todos los concejales.

El largo historial de Shirokov

El empresario ruso Alexei Shirokov es un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad del Estado. A principios de 2021, el propio Fernando Grande Marlaska sacaba pecho por la detención apenas unas semanas antes de Shirokov como "presunto líder de la mafia rusa" en una operación que el propio Ministerio del Interior consideró entonces como "la investigación de mayor calado contra las mafias del este de Europa en nuestro país en los últimos 10 años, debido a la alta posición jerárquica de los objetivos investigados".

En 2023, Shirokov sería procesado por operar y blanquear en España fondos bancarios provenientes de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado y mantener una amplia red de contactos para facilitar a sus clientes los trámites de extranjería necesarios. Las llamadas intervenidas hacían referencia a sus contactos con un inspector de Policía para "salvar escollos" en Extranjería. De hecho, en una de las conversaciones, Shirokov pacta con otro asesor ocultar la muerte de un niño que acaba de fallecer para que la madre pueda optar a la residencia oficial.

Los otros nombres de su candidatura

Precisamente a esta última actividad, la facilitación de trámites para la obtención de la nacionalidad española, se dedicaría también, según los vecinos, otra de las integrantes de la candidatura, la abogada Yrina Sydorenko. Su despacho de abogados, precisamente, ha rubricado un informe en el que destaca las grandes ventajas económicas que reportaría a los vecinos la disolución de la Entidad de Conservación de Altea Hills al suprimirse, entre otros, los costes asociados a la seguridad colectiva.

La candidatura, según demuestra la documentación a la que ha tenido acceso LD, habría sido propuesta por el grupo Órbita Solar, propietario del hotel ZEM (anteriormente hotel Altea Hills), que, curiosamente, donó al anterior equipo de Gobierno de Compromís 200.000 euros para las obras de un aparcamiento.

De hecho, entre quienes respaldan la lista encabezada por el líder de la mafia rusa en España, se encontrarían dos empresarios vinculados a dicho hotel, Juan Ferri y José Baldó, quienes en su día fueron condenados por administración desleal y delito fiscal, aunque finalmente lograron eludir la entrada en prisión tras alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y pagar 27 millones de euros.

Sol, anonimato y seguridad

A pesar de las prohibiciones y limitaciones económicas a ciudadanos rusos derivadas de la invasión de Ucrania, Altea Hills sigue siendo un privilegiado reducto para numerosos jerarcas rusos, quienes, gracias a un gran despliegue de seguridad, gozan de un altísimo tren de vida y libertad de movimientos, garantizándose la máxima discreción.

Altea Hills ofrece villas, bungalows y apartamentos de alto standing con panorámicas al mar. Todo ello, junto a tres ingredientes básicos: sol, anonimato y seguridad. Además, esta urbanización cuenta con pistas de tenis, club de golf, spa, un hotel cinco estrellas, acceso al puerto deportivo Marina Greenwich, con capacidad para megayates y hasta una iglesia ortodoxa rusa, la primera en nuestro país. Se trata del templo del Arcángel San Miguel, una réplica exacta de una iglesia del siglo XVII de Arkhangelsk con cinco cúpulas doradas y una planta en cruz, construida con materiales y obreros traídos desde Rusia.

Junto a importantes jerarcas rusos y al mismísimo Vladimir Putin, también han recalado aquí celebridades como Julio Iglesias, Jean-Claude Van Damme o la gimnasta Svetlana Khorkina.

