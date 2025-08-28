El diplomático Nicolás Pascual de la Parte aterriza en La Noche de Cuesta para analizar el papel de España en el mundo

El próximo lunes 1 de septiembre se estrena en esRadio La Noche de Cuesta, el programa con el que el director adjunto del Grupo Libertad Digital recogerá el testigo de Dieter Brandau. Además de incorporar nuevos rostros a su cartera de tertulianos habituales, el nuevo espacio contará con secciones fijas en las que Carlos Cuesta analizará en profundidad distintos ámbitos de la actualidad con la ayuda de expertos de primer nivel.

Entre los nuevos fichajes se encuentra Nicolás Pascual de la Parte, destacado diplomático español y actual coordinador del PP en el Comité de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, quien todas las semanas ayudará a los oyentes a entender el papel de "España en el mundo".

La citada sección se emitirá los miércoles a partir de las 22:30 horas y, en ella, Pascual de la Parte desgranará todas las claves geopolíticas tanto del Gobierno de Pedro Sánchez como de los principales actores internacionales, entrando de lleno en los asuntos más espinosos de la actualidad.

Una dilatada carrera diplomática

Licenciado en Derecho y con una amplia trayectoria en relaciones internacionales y política de defensa, este diplomático de carrera ha sido representante permanente de España ante la OTAN, donde jugó un papel crucial en la coordinación de asuntos de seguridad y cooperación internacional.

Además, ha sido embajador de España en el Comité Político y de Seguridad (COPS) de la Unión Europea, consejero en Berlín y secretario de Embajada en Dublín. Asimismo, fue asesor de José María Aznar en el Gabinete de Presidencia de Gobierno y, ya durante el mandato de Mariano Rajoy, asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Habla perfectamente inglés, francés y alemán y conoce como nadie los entresijos de la política europea. No en vano, en su actual rol de eurodiputado y coordinador del PP en el Comité de Seguridad y Defensa del parlamento comunitario, Pascual de la Parte se ha convertido en todo un referente en la toma de decisiones relacionadas con la defensa, la política exterior y el comercio internacional de la UE.

Los otros grandes fichajes

Su fichaje se suma a los ya desvelados esta semana: los mejores periodistas de investigación del panorama mediático actual. Junto a Miguel Ángel Pérez, responsable de tribunales de LD, se incorporarán como tertulianos y colaboradores habituales Alejandro Entrambasaguas, responsable de investigación de El Debate y Teresa Gómez, de The Objective.

Entre otras muchas exclusivas, Pérez logró publicar los audios que demuestran cómo la cloaca preparaba sus ataques contra Marchena, Peinado y Biedma, los jueces que lideran los casos que acorralan al entorno del presidente. Alejandrandro Entrambasaguas, por su parte, se ha convertido en el gran azote del hermano de Pedro Sánchez y fue el que destapó la mansión que Ábalos posee en Perú, mientras que Teresa Gómez es la periodista que logró que la empresaria Carmen Pano confesara que llevó 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE o que, por ejemplo, destapó el negocio que la familia de Begoña Gómez tenía en un ático propiedad de Muface justo encima de la Sauna Adán.

A partir del próximo 1 de septiembre, todos ellos pasarán a formar parte del elenco de tertulianos y colaboradores habituales de La Noche de Cuesta, que se emitirá en la misma franja horaria que lo hacía hasta ahora La Noche de Dieter: de lunes a jueves de 20 a 23 horas y los viernes de 20 a 22 horas.

