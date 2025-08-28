Gonzalo Miró bromea sobre su sueldo público en RTVE: "¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?"

Radio Televisión Española (RTVE) anunció este mes que Gonzalo Miró y Marta Flich serán presentadores del programa, Directo al grano. Ambos ofrecerán, según explicó entonces la pública en un comunicado, que la actualidad política se tratará con carácter "sosegado" y el propio Miró aseguró que el programa de televisión buscará "analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos".

Sobre su polémico fichaje habló el presentador en el programa El Partidazo de la cadena COPE, donde tiene un puesto de colaborador desde hace años. "Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces", dijo bromeando Joseba Larrañaga sobre el sueldo percibido en la radio y el que tendrá en TVE, que saldrá directo de los impuestos de los ciudadanos. "Sí. ¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?", dijo con chulería Miró. "También es verdad, para que lo cobren otros, mejor lo cobras tú", contestó el locutor.

Las bromas continuaron y se recordó que el su sueldo también lo pagarán sus compañeros de tertulia. "Si voy a recibir dinero de todos los que estamos aquí...", comentó Miró. "De los 47 millones de españoles, o de los que coticen", apuntó Larrañaga. "Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña", respondió Miró.

Este nuevo magacín será estrenado el 15 de septiembre de cara a la nueva temporada televisiva, si bien todavía no se ha concretado días ni horarios en los que se emitirá, y estará coproducido por La OSA Producciones Audiovisuales. La productora acaba de cerrar una historia negra de la radiotelevisión pública tras tener que cancelar el millonario programa La Familia de La Tele poco después de que se cumpliera un mes desde su estreno. Este estaba contaba con María Patiño y Belén Esteban y buscaba ser el nuevo Sálvame Deluxe, aunque llegó a ser superado incluso por La 2 en audiencias.

Mientras que miró ha estado presente como tertuliano en programas como La Noche en 24 horas, Espejo Público o Liarla Parda, Flich ha sido una de las habituales del programa Todo Es Mentira de Cuatro, presentado por Risto Mejide; además de hacer apariciones espontáneas en Late Motiv, el programa que antes dirigía Andreu Buenafuente, cuya productora también se encuentra muy ligada a la actual RTVE. "Directo al grano apostará por una narrativa clara, voces diversas y una estructura flexible", prometen desde RTVE.