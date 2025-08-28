Irene Montero dice que PP y Vox no quieren menas "porque son negros"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha señalado a PP y Vox como "racistas" por no aceptar el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) que ha planteado el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y que exime a País Vasco y Cataluña de hacerse cargo de ninguno de ellos. Para la dirigente morada, la razón de que las comunidades del PP se nieguen no es el privilegio a los separatistas vascos y catalanes, sino que los menas "son negros".

En este sentido, ha incidido en que las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se encuentran en una especie de competición por ver cuál de las dos son más racistas; algo sobre lo que ha dicho que supone "un problema serio" para España. Así, ha situado a Vox en una posición ventajosa en esta competición porque, según ella, ha justificado "el terrorismo de extrema derecha" como, a su juicio, fueron las revueltas de la localidad murciana de Torre Pacheco, donde un inmigrante ilegal de 19 años dio una paliza a un señor de 68 años de edad.

De esta forma se ha pronunciado Montero en una entrevista concedida a la emisora Catalunya Ràdio sobre los impedimentos que han expresado las comunidades gobernadas por los populares ante lo que consideran una injusticia por parte del Ejecutivo, que estaría dando un premio a formaciones separatistas vascas y catalanas por los votos que aportan a Sánchez en el Congreso. "¿Cuántos van en patera al País Vasco? Ninguno", denunciaba el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Asimismo, ha criticado que PP y Vox pongan impedimentos al reparto de menas cuando sus dirigentes se prestaron a acoger a los refugiados de guerra ucranianos que huyeron de la invasión rusa. "El problema no es una dificultad del sistema de acogida", ha sentenciado reiterándose en que estas formaciones solo "montan escándalo" cuando los inmigrantes "son negros".

En este contexto, se ha mostrado en contra del traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña porque, según ha razonado, las formaciones que pueden entrar en el Gobierno de la Generalidad, como Junts o Aliança Catalana, podrían llevar a cabo políticas racistas. Esta oposición al traspaso de Podemos es compartida por PP y Vox, lo que le ha valido a Junts para expresar que la formación morada se encuentra "alineada" con los de Abascal.

Cree en un adelanto electoral

En otro orden de cosas, la exministra de Igualdad ha augurado que el Ejecutivo presentará en este curso político un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo de perder la votación y plantear un adelanto electoral culpando de ello a sus socios de Gobierno. Por ello, cree que habrá elecciones generales antes del próximo verano, aunque estas estén programadas para 2027.

"El presidente presentó en 2018 unos presupuestos para perderlos y para echarle la culpa del adelanto electoral a ERC", ha recapitulado Montero antes de asegurar que "en política, a veces las peores jugadas se repiten". En todo caso, Podemos ya lleva meses preparándose para unas futuribles elecciones mostrando su lejanía con Sumar y erigiendo a Irene Montero como la próxima candidata de los morados a la presidencia del Gobierno. Aun así, ha reconocido que Sánchez puede seguir en La Moncloa sin presupuestos, ya que este ha planteado el aumento del gasto en Defensa sin PGE y sin votación en la Cámara Baja.