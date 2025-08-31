Sánchez arrancará el curso con un pacto de Estado de cara a la galería mientras negocia nuevas cesiones a sus socios

Pedro Sánchez oficializará el inicio del curso político con un acto el 1 de septiembre, en el que escenificará en el Ministerio de Transición Ecológica su propuesta de Pacto de Estado contra la emergencia climática. Un acuerdo que nace prácticamente muerto, como ha quedado demostrado esta semana con los choques en el Senado entre el PP y los ministros Robles y Marlaska. "Plantearemos lo que creemos que deben ser los ejes fundamentales", aseguran fuentes del Ejecutivo sobre este evento que será el pistoletazo de salida del nuevo curso político.

Solo un día después de este arranque, en el Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una norma por un importe de 85.000 millones de euros, recogida en el acuerdo con ERC para investir a Sánchez.

A cambio, se perdonará a Cataluña cerca del 20 % de su deuda, es decir, 17.100 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, promete que la condonación se extenderá al resto de comunidades, pese a que los barones del PP se niegan a acogerse a la ley para evitar "blanquear" la cesión a ERC. "Ninguna familia en su sano juicio renunciaría a una condonación de su deuda", afirmaba Montero en lo que parece que será uno de los nuevos campos de batalla entre Gobierno y oposición durante este nuevo curso.

Esta norma, aún pendiente de aprobación en el Congreso, llega al Consejo de Ministros en un momento en que el Ejecutivo comienza a negociar los Presupuestos con la intención de, esta vez, presentarlos en la Cámara Baja, a diferencia de lo ocurrido en los dos últimos años. Entre algunos socios, como en Podemos, ya cunde la sensación de que Moncloa busca una pista de aterrizaje para dar por finalizada la legislatura. "Si no se aprueban, será la excusa para adelantar elecciones", afirmaba en RNE la líder morada, Ione Belarra. Ya en 2018 el ahora presidente del Gobierno presentó los Presupuestos y tras la derrota culpó a ERC del adelanto electoral.

Ante esta sensación de final de ciclo, el Gobierno se conjura para redoblar esfuerzos de cara a la negociación. "Me daré por satisfecha cuando el Congreso de los Diputados apruebe el proyecto de Presupuestos", afirmaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en unas declaraciones desde Sevilla, donde confirmó la "hoja de ruta" de su ministerio: presentar primero el techo de gasto y, después, los Presupuestos. La cuestión es si lo presentarán ante la Cámara Baja y si, como en 2018, adelantarán las elecciones si pierden la votación.