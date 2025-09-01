El PSOE se recupera poco, Vox sigue subiendo y el PP cae en agosto, pese a la mayoría absolutísima de la derecha

El curso político llega con nuevas encuestas que reflejan de una forma bastante previsible lo ocurrido en agosto: el PSOE se recupera en agosto ante la ausencia de novedades judiciales – una tregua que va a terminar en breve –, el PP sufre por los incendios y los debates que no le favorecen como el de la inmigración, y Vox sigue subiendo en un terreno que parece abonado para los Abascal.

Así, según el sondeo de Sigma Dos para El Mundo el PP ganaría holgadamente las elecciones con un 34,4% de los votos y 149 escaños. Los de Feijóo, sin embargo, se dejan cinco décimas y tres escaños respecto al sondeo publicado a finales de julio.

El PSOE se recupera, pero de forma muy moderada: gana tres décimas para recuperar el 27% y tendría con ello 109 escaños, uno más que antes de agosto. Los socialistas seguirían un punto y medio por debajo de lo que tenía antes del estallido del escándalo de Cerdán.

Por su parte, Vox sigue subiendo después de un mes en el que la inmigración ha sido un tema clave y los incendios han marcado otra batalla entre socialistas y populares en pleno desastre. Así, los de Abascal ganan tres décimas más con lo que suman ya seis meses de subidas en el histórico de Sigma Dos y llegan al 15,1%, el porcentaje que supuso su máximo electoral en las segundas elecciones de 2019. Entonces lograron 52 diputados, ahora tendría 49, una diferencia que se explica porque el partido más votado, el PSOE en aquellos comicios, el PP según el sondeo, tendría en esta ocasión más votos y escaños.

Mientras tanto, Sumar no levanta cabeza: los de Yolanda Díaz pierden una décima más caen al 7,8% y no tendría más que 13 escaños. El consuelo para la formación de ultraizquierda es que la otra formación de ultraizquierda no mejora: Podemos se queda en el 4,2%, dos décimas menos que a finales de julio y no pasaría de un par de diputados.

Más cambios según SocioMétrica

Los movimientos son más contundentes según el sondeo de SocioMétrica que publicaba este domingo El Español. El PP sufre un castigo más severo: se deja un punto en un mes para quedarse en el 34.5%, aunque al menos sostiene los 150 diputados, perdiendo tres respecto a la encuesta de finales de julio.

Del mismo modo, la recuperación del PSOE es más fuerte: sube un punto y dos décimas para llegar al 26,2% y, además, supera de nuevo los 100 escaños ganando tres respecto a julio, cuando se había quedado en 99. Aun así, los de Sánchez siguen tres puntos por debajo de su porcentaje antes del informe de la UCO sobre Cerdán.

Vox logra un nuevo máximo a pesar de que solo mejora una décima, pero estaría en el 16,1% y los 51 diputados, es decir, que un hipotético pacto de investidura con los populares seguiría contando con más de 200 diputados.

Finalmente, Sumar ganaría seis décimas para quedarse en el 6,9% y Podemos dos para llegar al 4%. Tendrían once y cuatro escaños, respectivamente.

La encuesta de Sigma Dos ha contado con 1.783 entrevistas realizadas entre el 20 y el 28 de agosto, mientras que la de SocioMétrica ha tenido una muestra de 1.100 personas y el trabajo de campo se desarrolló del 26 al 29 de agosto.

