La polémica salpica a Marlaska y sus prisiones: la cloaca del PSOE alude a escuchas de charlas entre Aldama y su abogado

Uno de los documentos que relatan el contenido de las reuniones de la cloaca del PSOE mantenidas en 2025 contiene una frase especialmente delicada. En ese documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se deja constancia de una alusión de Leire Díez a una conversación mantenida por Víctor de Aldama con su abogado Choclán desde la prisión de Soto del Real.

El escrito no das más detalles, pero el temor se ha implantado ya ante la posibilidad de que haya habido escuchas de conversaciones entre Aldama y su equipo jurídico, algo que podría vulnerar el derecho a la defensa y el secreto de las comunicaciones con su abogado de Aldama.

El párrafo en cuestión señala lo siguiente: "Hubo una llamada que Leire dice que escuchó personalmente donde Choclán invitaba a Aldama a hablar contra los intereses del Gobierno del Partido Socialista". El documento puntualiza más y señala que "podría haber sido una llamada estando Aldama en la cárcel dado que las llamadas pueden estar intervenidas". Lo cierto es que esa posibilidad de intervención está radicalmente limitada para no rozar el derecho a la defensa del imputado. Y que, en este caso, debido a que se aludió a esa conversación, se habría violado la más mínima cautela y protección de los derechos de Aldama en Soto del Real.

Una "bomba" sobre Marlaska

La frase es, literalmente, una bomba sobre el trato recibido por Víctor de Aldama en una de las prisiones cuyo máximo responsable es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la misma persona que ha presenciado, cuando menos, el atraque y la remoción de cargos de la Guardia Civil directamente relacionados con las investigaciones de los casos de corrupción que acechan al Gobierno y al partido de Pedro Sánchez.

Y no es el primer capítulo extraño con respecto a la estancia en prisión de Aldama. Víctor De Aldama, imputado y principal aportante de pruebas en el caso PSOE-Koldo desveló hace meses en el programa Horizonte de Iker Jiménez que durante su estancia en prisión recibió una visita de dos hombres que se identificaron como "policías", pese a que, en ningún momento, llegaron a identificarse como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La visita se realizó sin dejar rastro de su identificación real en el registro de entrada de la cárcel y en una sala distinta de las habituales, según añadió Aldama. Supuestamente, el objetivo de la visita fue pedir a Aldama que no desvelara datos del caso de corrupción.

Intento de cambiar su abogado

Una semana y media antes de ese encuentro, se produjo otro suceso clave. Y es que José Antonio Choclán, el abogado de Aldama, le dijo que no iba a poder levantar la prisión preventiva de Aldama como preveía por que le había "traicionado". Al parecer, a Choclán la había llegado una información de que su cliente habría solicitado un cambio de abogado. "Querían sacar a José Antonio Choclán de la ecuación y ponerme a otro como abogado para controlar mi declaración, lo que hablaba y lo que no hablaba", explicó Aldama. Y justo ese era el objetivo de la Cloaca, ya conocido por los audios y documentos obtenidos del grupo de Leire Díez y Santos Cerdán.

Es más, otro programa de la misma cadena de televisión Cuatro, En boca de todos, tuvo acceso al registro de visitas de la cárcel de Soto del Real, prisión donde estaba Víctor de Aldama y pudo constatar efectivamente el registro de un encuentro de dos personas el 15 de noviembre de 2024.

Sin embargo, el programa confirmó una segunda visita de dos personas que no constan en la hoja de visitas de la prisión. Se trató de una visita exprés de tan solo unos minutos en los que Aldama fue sacado del módulo principal y llevado a una sala diferente, coincidiendo con la versión del propio Aldama.

