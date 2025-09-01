Salvador Illa se reunirá con el prófugo Puigdemont este martes en Bruselas

Salvador Illa y Carles Puigdemont se han citado para mañana por la tarde en Bruselas, en la sede de la delegación de la Generalidad ante las instituciones comunitarias. La reunión se ha acordado a petición del presidente de la Generalidad, según ha señalado el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Con el encuentro, Illa pretende cerrar el capítulo de las reuniones con sus antecesores que incluyó también una fotografía con Jordi Pujol. La reunión con el prófugo Carles Puigdemont es también una suerte de amnistía política, aunque según Junts, la reunión llega tarde.

En sus últimas intervenciones en público, Salvador Illa ha abogado con inusitado ardor por la aplicación de la amnistía al todavía prófugo Puigdemont, pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la malversación es amnistiable.

Illa, emisario de Sánchez

El encuentro en Bruselas con el que arranca el curso político catalán es un paso más hacia la cita entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, pendiente desde la firma del acuerdo de Bruselas del 9 de noviembre de 2023 entre Santos Cerdán y Jordi Turull.

En dicho acuerdo, el PSOE asumía la versión separatista del "Procés", culpaba al Tribunal Constitucional por haber recortado el Estatuto catalán y se comprometía a avanzar en la resolución del "conflicto político entre Cataluña y España".

Esos avances se han concretado en las reuniones entre Santos Cerdán y Zapatero con Puigdemont y los suyos llevadas a cabo en Ginebra, Zurich y en París. Con Cerdán en prisión y sin que se haya informado del nombre de su sustituto, la cita entre Salvador Illa y Puigdemont adquiere una dosis adicional de importancia.

Han sido los gabinetes de ambos políticos quienes han avanzado las agendas respectivas. Los asuntos pendientes entre Salvador Illa y Carles Puigdemont son de todo orden. Además de como presidente de la Generalidad, Illa acude a la cita como emisario de Pedro Sánchez, con quien pasó unos días en La Mareta. El dirigente socialista catalán es en la actualidad la persona con mayor acceso a Sánchez y en la que este más confía.

Críticas a los jueces

El encuentro se produce además después de que Salvador Illa haya lanzado duras críticas a los jueces del Tribunal Supremo por no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont. Illa ha reproducido los argumentos de los propios independentistas. Sin llegar al extremo de llamar golpistas a los jueces, Illa ha asegurado que vulneran la voluntad popular al no amnistiar a Puigdemont.

Ataques a Isabel Díaz Ayuso

En una entrevista "institucional" en Catalunya Ràdio y TV3, Illa ha asegurado que la iniciativa del encuentro ha sido suya, que este es el momento adecuado ("ahora toca") para "enviar el mensaje de que el diálogo es el motor de la democracia". Tras defender los supuestos efectos benéficos de la amnistía en Cataluña, Illa ha afirmado que le hubiera gustado reunirse con Puigdemont en el palacio de la Generalidad en vez de en Bruselas. En cualquier caso, se ha mostrado confiado en que Puigdemont podrá regresar en breve.

Antes de referirse al encuentro, Illa ha cargado duramente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de "insolidaria" por criticar que Cataluña y el País Vasco hayan quedado fuera del reparto de los menores no acompañados y ha asegurado que Cataluña es la segunda comunidad, tras Canarias, con más menores acogidos. También ha cargado contra la presidenta madrileña por la política fiscal de la Comunidad, que asimismo ha tachado de "insolidaria".