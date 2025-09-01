Sánchez adelanta detalles de su pacto por el clima: otra agencia estatal y una "Estrategia Nacional de Resiliencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el curso político con una comparecencia en la que ha adelantado de las líneas maestras de su propuesta de "pacto de Estado contra la emergencia climática", sobre el que ya había asegurado que se crearía una comisión interministerial para su puesta en marcha que ya lleva creada, al menos desde 2018. Para Sánchez, la solución a los incendios que han arrasado cientos de miles de hectáreas en el país en las últimas semanas es la creación de otra agencia estatal y una "Estrategia Nacional de Resiliencia".

En esta comparecencia, ha informado de que será este martes cuando el Consejo de Ministros registre el compromiso de llevar a cabo las diez líneas que La Moncloa ha diseñado para este pacto de estado. Entre ellas, el líder del PSOE ya ha anunciado que creará un fondo con recursos permanentes que sirva para la reconstrucción de las zonas afectadas por catástrofes denominadas climáticas por el Ejecutivo como las riadas o los incendios.

Además, el Gobierno presidido por el secretario general de los socialistas creará otra agencia estatal, en este caso de Protección Civil. Esta, según ha dicho Sánchez, tendría la función de "garantizar el buen funcionamiento del sistema" y de coordinar a los sistemas de emergencias autonómicos. Unas competencias que ya realiza el cuerpo de Protección Civil, si bien Sánchez no ha detallado en qué cambia el hecho de que este organismo pase a ser una "agencia estatal".

Reconocer el mundo rural, ahora

Asimismo, Sánchez se ha comprometido a poner en marcha una "Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica" destinada a aumentar la capacidad de evitar inundaciones de las localidades cercanas a ríos y torrentes de agua. Una estrategia que, de nuevo, no se ha concluido en medidas concretas. En el mismo marco, ha anunciado la creación de "una amplia red de refugios climáticos" que servirían para refugiar a las personas afectadas por una emergencia y estaría coordinado junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

El líder socialista también ha asegurado que su Gobierno pondrá en marcha herramientas de reconocimiento y potenciación del mundo rural, que ha sufrido en los últimos años las consecuencias de su legislación promovida, según el PP, por el "fanatismo ideológico" del clima; como la protección del lobo frente a los ganaderos, o la prohibición de limpiar los montes en los considerados parques naturales.

Cultura de la prevención

Por último, Sánchez ha llamado a "la instauración de una cultura cívica de prevención ante emergencias", para lo que ha instado a todas las administraciones a colaborar y a unirse a este pacto de estado. Con ello, Sánchez quiere acabar con los incendios, que han sido provocados, según ha dicho, por "una política de prevención de incendios claramente insuficiente, una gestión del territorio inadecuada; y una emergencia climática que ha hecho que los incendios sean ahora más virulentos".

En el acto también han intervenido los ministros para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas. Ambos han abogado por la unión de políticas frente al clima y Planas ha espetado que las políticas de transición ecológica no son reñidas con las ganancias y el fácil desarrollo laboral de los agricultores. "Algunos se obstinan en ver la transición ecológica como una realidad contraria a los intereses de los profesionales del campo; pero es exactamente al revés y lo quiero decir alto y claro", ha sentenciado el dirigente socialista.