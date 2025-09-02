La formación política Iustitia Europa ha presentado una denuncia formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus declaraciones de este lunes en TVE, donde afirmó que "hay jueces haciendo política".

Según ha informado este martes la formación que preside Luis María Pardo, la acción legal interpuesta considera las manifestaciones del jefe del Ejecutivo como una "injerencia intolerable" en la independencia del Poder Judicial y un ataque directo a la confianza ciudadana en el sistema.

"Intimidación inaceptable"

"Las palabras del máximo representante del Ejecutivo no solo vulneran el principio fundamental de separación de poderes, consagrado en nuestra Constitución, sino que constituyen una intimidación inaceptable hacia los magistrados que cumplen con su deber", ha denunciado Pardo.

La denuncia se centra especialmente en la protección de la labor de dos magistrados: Juan Carlos Peinado, quien instruye una causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, y Beatriz Biedma, que investiga al hermano del presidente, David Sánchez, por prevaricación y corrupción.

La organización subraya que la actuación de ambos jueces ha sido legítima y cuenta con el respaldo de instancias judiciales superiores, como la Audiencia Provincial de Madrid en el caso de Peinado y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura respecto a Biedma.

Las declaraciones del presidente son "incompatibles con el deber de lealtad constitucional", según destaca la denuncia, que considera que la gravedad de los hechos y la posición institucional del denunciado justifican una actuación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. Pardo ha insistido que "todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados" y un presidente del Gobierno, "el primero", citando el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Independencia judicial

Entre las medidas solicitadas al CGPJ, Iustitia Europa reclama el inicio de un procedimiento de amparo institucional para los magistrados afectados y una declaración formal sobre la injerencia que suponen las manifestaciones presidenciales. Además, pide que se inste a Sánchez a rectificar públicamente sus declaraciones y que se adopten las medidas necesarias para preservar la independencia judicial y reforzar la confianza ciudadana en el Poder Judicial.

La formación política reitera su "firme compromiso" con la independencia judicial como "pilar irrenunciable de la democracia", asegurando que continuará actuando para salvaguardar su integridad.