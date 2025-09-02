La clave tras las primeras encuestas de septiembre: ¿tiene que preocuparse el PP?

Las primeras encuestas publicadas tras el parón veraniego dibujan un panorama que no deja de ser previsible, pero que es conveniente analizar con detalle.

Resumiendo mucho se podría decir que los resultados de los dos sondeos lo más destacable es que el PP conserva una amplia ventaja, pero cae respecto a la intención de voto en julio. Más según el sondeo de SocioMétrica, menos para el de Sigma Dos.

Del mismo modo, el PSOE sube y también lo hace de forma más consistente para la primera de las empresas demoscópicas y con más moderación para la segunda. En cualquier caso, lo socialistas no se acercan a los niveles en los que se encontraban antes del estallido del caso de Santos Cerdán, a raíz del contundente informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el que por aquel entonces era todavía secretario de Organización del PSOE.

Finalmente, Vox sube en ambas encuestas. No lo hace de una forma notable, pero hay que tener en cuenta de que es una subida que llega tras meses de escalada, lo que hace el dato más relevante. Los de Abascal se han aprovechado de un mes en el que la inmigración ha sido un tema clave y los incendios han marcado otra batalla entre socialistas y populares en pleno desastre.

En este contexto, cabe preguntarse si los populares deben preocuparse por estos datos y, en principio, no parece que deba ser así. Tanto el resultado de Vox como sobre todo el del PSOE parecen responder a circunstancias que no serán, previsiblemente, las de los próximos meses, en los que Sánchez y su Gobierno tendrán que enfrentarse a una calvario de resoluciones judiciales y de investigaciones que parece que, como ya ocurrió, con Santos Cerdán, volverán a elevar el nivel del escándalo con la implicación de nuevas personas en los casos de corrupción que ya están en manos de los jueces y de la Guardia Civil.

Sin embargo, sí que hay un tema al que el PP debería prestar atención y, de hecho, parece que se la está prestando en los últimos meses y, sobre todo, en la última semana: la inmigración ilegal y los problemas que causa, que está siendo, además, una de las claves del crecimiento de Vox.

La buena noticia es que realmente en el tema de la inmigración hay un espacio político en el que el PP puede lograr tener un perfil propio que le guste a su electorado, alejado tanto del buenismo suicida de la izquierda de los papeles para todos, ni en los exabruptos sobre barcos hundidos y las listas de apellidos de Vox.

Bien haría el PP en buscar y encontrar ese discurso propio porque de lo que no cabe ninguna duda, entre otras razones porque eso es lo que está ocurriendo en otros países de Europa e incluso de otras latitudes, es que la inmigración va a ser uno de los temas clave en la política española no en las próximas semanas o meses, sino en los próximos años.

