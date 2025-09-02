La exmujer de Ábalos revela que tomaba viagra y advierte a Sánchez: "Si José cae, muere matando"

Carolina Perles, exmujer del que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha concedido su primera entrevista después de que estallase el caso del padre de sus hijos. "Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", ha dicho la exesposa de Ábalos antes de revelar que ha sido el propio exdirigente socialista que le ha pedido que no hable con la prensa desde el inicio del caso.

Estas palabras han sido difundidas por Telecinco, que publicará el próximo lunes la entrevista de Perles en la primera entrega del programa El Precio de..., en la que Perles habla sobre su relación con Ábalos y cómo esta ha cambiado en los últimos meses. Entre otras cosas, el avance del programa muestra a Perles explicando que se encontró un sobre con bastante dinero y unas "pastillas azules" que serían viagra. El exministro también guardaba en su ordenador carpetas con imágenes de "chicas" y que veía "muchas páginas x".

Además, Perles ha destapado cómo Ábalos ejercía técnicas de manipulación sobre ella y su entorno: "A él le tienes que hacer caso sí o sí; y si no le haces caso, ya se busca la manera de complicarte la vida". Algo que la ha llevado a vivir situaciones como que le preguntase a dónde iba a ir ella "como una emigrante fracasada" cuando Perles informó al que era su marido que se iba de casa y que su relación había terminado.

"Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado", ha dicho antes de recordar que llegó a pedirle perdón a sus hijos por "haber elegido a este señor" como su padre. Estas técnicas también las habría llevado a cabo en su entorno político: "Ellos –dice, se entiende, haciendo referencia a Ábalos y a su entorno político—, cuando querían fastidiar a alguien, les amargaban la vida de una manera que ellos mismos quisieran desaparecer".

El dinero está en el extranjero

Al ser preguntada dónde puede estar el dinero que habría recibido su exmarido de supuestas comisiones ilegales relacionadas con su actividad política, Perles ha señalado a sus viajes al extranjero siendo uno de los destinos favoritos de Ábalos República Dominicana: "Que miren en su pasaporte porque creo que después de haber dejado de ser ministro no ha parado de viajar". Según ella, era Koldo el que pagaba "todo" cuando iban juntos y que, aun así, Ábalos siempre llevaba un sobre con dinero.

Respecto a la relación de Ábalos con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, Perles ha afirmado que era el líder de los socialistas el que "lo llamaba prácticamente todos los días", a pesar de que ahora reniegue de él. En una de esas llamadas que presenció la exmujer de Ábalos, Sánchez le habría recriminado su secretario de Organización socialista que fuese "por libre".

El Delcygate

En este contexto, Perles recuerda la noche en la que la vicepresidenta venezolana de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, "alguien le dio la orden" de ir a recibirla al Aeropuerto de Barajas. En este sentido, la exmujer de Ábalos ha advertido a la cúpula socialista que "si José cae, no va a caer solo", porque está convencida de que "si cae, muere matando".

Asimismo, Perles expresa sus dudas sobre el extraño robo que sufrió en su casa de Madrid en la que anteriormente había vivido Ábalos y en la que actualmente vive su hija. Tras este, faltaban móviles y ordenadores pero no otros bienes como los televisores. "No me parece una casualidad ni tampoco un robo común", ha deslizado antes de aseverar que lleva "asustada mucho tiempo":