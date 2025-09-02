Las asociaciones de jueces y fiscales califican de "grave y populista" el ataque de Sánchez en RTVE

Las asociaciones de jueces y fiscales han criticado duramente las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en RTVE; en las que aseguraba que "hay jueces haciendo política y hay políticos tratando de hacer Justicia" para justificar que los organismos judiciales se encuentren investigando numerosos casos de corrupción de personas cercanas a Sánchez.

Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es "lamentable escuchar como un presidente del Gobierno cuestiona a aquellos que están investigando causas que afectan a su círculo familiar", según ha explicado su presidenta, María Jesús del Barco, en declaraciones a RTVE. En estas ha criticado que el líder de los socialistas "cuestione la independencia judicial" y ha señalado que el propio jefe del Ejecutivo tiene "poco respeto al Estado de Derecho, al Poder Judicial y a la separación de poderes".

"Tampoco es algo nuevo, es una más", ha apostillado antes de recordar que la presente legislatura comenzó con un pacto llevado a cabo por el PSOE con Junts en el que se afirmaba que en España había "lawfare". Este acuerdo fue negociado y firmado por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización de los socialistas y ahora en prisión preventiva después de las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lo señalan como el cabecilla de la trama Koldo.

Lo de Sánchez es "especialmente grave"

Por otra parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha señalado que el hecho de que estas críticas hayan sido promulgadas por el jefe del Ejecutivo es "especialmente grave" por medio de unas declaraciones de su portavoz nacional, Sergio Oliva, difundidas en redes sociales. Desde esta asociación destacan que "los jueces en España cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad" y que hay que respetar el proceso judicial que se encuentra en curso investigando a estas personas.

"Si alguien cree que un juez actúa mal existen causas legales", ha recordado Oliva enmarcando las críticas del líder del PSOE, que se querelló contra el juez Juan Carlos Peinado –que instruye la causa contra su esposa, Begoña Gómez— por prevaricación por medio de la Abogacía del Estado. Esta querella fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

🔴 @SergiOlivaAJFV : "Los jueces cumplen con la ley y trabajan con profesionalidad. El Estado de Derecho exige respeto a la independencia judicial y confianza entre instituciones Es grave que estas críticas vengan del presidente del Gobierno, a quien debe exigirse más prudencia" pic.twitter.com/pd44X86r1F — AJFV Jueces (@JuecesAJFV) September 2, 2025

De hecho, el portavoz de la AJFV ha calificado de "inaceptable" que Sánchez realice "críticas genéricas a las judicatura"; ya que estas, según ha dicho, generan desconfianza social y dañan nuestra democracia. Además, estas son "especialmente graves cuando vienen del presidente del Gobierno, al que se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la Justicia".

Exabrutos "populistas"

De la misma forma se ha pronunciado el presidente de Foro Judicial Independiente Judicial (FJI), Fernando Portillo, que ha tildado de "muy graves" y "populistas" las palabras de Sánchez "por ser quien las dijo y donde las dijo". Así, ha achacado los exabruptos del presidente del Gobierno a una "estrategia política" que busca deslegitimar al poder judicial y que su criterio no se tenga en cuenta en los casos que atañen a la cúpula del PSOE. "Supone un salto cualitativo que el propio presidente lo diga en la televisión pública", ha sentenciado recordando que ya venían criticando los ataques de los ministros de su Gobierno.

Hasta la organización Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) –considerada progresista— ha destacado que esas son unas declaraciones que "quizá no le correspondan al presidente del Gobierno"; si bien han considerado "indudable" que existe una "instrumentalización de ciertos procesos judiciales por razones partidistas".