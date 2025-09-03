El Supremo admite a trámite el recurso de Ayuso contra Sánchez por el reparto interesado de menas

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite uno de los tres recursos que ha interpuesto la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso contra el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), que el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto beneficiando a Cataluña y País Vasco por los votos que las formaciones separatistas de estas regiones tienen en el Congreso, esenciales para mantenerlo al frente de La Moncloa.

En concreto, el admitido a trámite es el segundo recurso que el Gobierno de Ayuso interpuso contra el Ejecutivo por vulnerar las competencias autonómicas, presentado en el pasado mes de julio. A juicio de la Comunidad de Madrid, la normativa aprobada por el Gobierno estatal el pasado 22 de julio sobre las medidas en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias supone una vulneración de competencias autonómicas; algo que ha podido apreciar el Supremo para abrir a trámite el recurso.

La región presidida por Ayuso ya presentó un primer recurso en el mes de julio junto a otras diez comunidades autónomas, que entendían que el desplazamiento obligado de los menores no acompañados era una vulneración tanto de las competencias de las comunidades autónomas como de los menas, repartidos a otras regiones por medio de criterios abstractos y no justificados.

El Gobierno busca con esta norma repartir a Madrid más de 600 , mientras que Cataluña y País Vasco no recibirían ninguno; algo que no ha gustado a las demás comunidades y, en especial, a la dirigida por Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido criterios objetivos y que el Gobierno se haga cargo de los menas. "Sánchez crea el problema y Sánchez lo traslada a las comunidades autónomas", dijo este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en una entrevista concedida a La Noche de Cuesta, de esRadio.

Este mismo miércoles ha interpuesto la comunidad su tercer recurso a las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Sánchez "por vulnerar de nuevo las competencias autonómicas" en un Real Decreto aprobado el pasado martes en Consejo de Ministros. "No se le conoce ninguna medida al Gobierno central que ponga freno al caos migratorio que está viviendo España. No vamos a ser cómplices", aseguraron desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la semana pasada.

El Gobierno autonómico ha insistido en numerosas ocasiones en dejar clara la solidaridad que esta región siempre ha mostrado, pero ha rechazado que otras comunidades como Cataluña o el País Vasco "no van a recibir menores de manera indiscriminada", mientras otras sí cargan con el peso de una decisión que, según señalan, responde al interés de Sánchez por "mantener los pactos" con sus socios nacionalistas para seguir en La Moncloa.