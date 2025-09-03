ERC, BNG y Bildu exigen a Armengol vetar una convocatoria de Vox sobre "ideología de género"

En un escrito remitido a la Mesa del Congreso, los partidos independentistas y nacionalistas ERC, Bildu y BNG han reclamado la suspensión inmediata del acto organizado por Vox este jueves por la mañana, titulado "Ideología de género y denuncias falsas". Las formaciones firmantes consideran que el evento "promueve la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres", sosteniendo que de celebrarse "el Congreso estaría participando en la difusión de ideario incompatible con la legislación vigente".

El acto será inaugurado por la diputada de Vox, Rocío de Meer, y contará con la participación del vicepresidente de ANAVID, Jesús Muñoz, así como la colaboración de otros profesionales de los ámbitos jurídico, social y psicológico tanto de España como de Argentina. El propósito de la cita es denunciar lo que califican como las "catastróficas consecuencias" de la Ley Integral de Violencia de Género, argumentando que dicha legislación no ha logrado reducir el número de mujeres asesinadas y que "las mujeres no se sienten protegidas por esta ley". Durante la jornada también se cuestionará el papel de "presunto culpable" que, según los organizadores, se ha atribuido a los hombres con esta norma.

Sin embargo, las formaciones políticas que han solicitado la suspensión del acto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, advierten en su comunicado que esta jornada "tiene por objetivo la difusión de un discurso negacionista de la violencia machista bajo la coartada de la defensa de la presunción de inocencia".

Fuentes parlamentarias aseguran que la celebración del acto no está en cuestión. Advierten, no obstante que si se detecta alguna conducta sancionable, se emitirá la advertencia pertinente. Recuerdan además que, según las directrices aprobadas por los propios grupos parlamentarios, cada formación asume la responsabilidad de los actos que organiza en la Cámara.

Esta cita coincide en la semana en la que Vox desafió a la Delegación del Gobierno en Madrid tras prohibirles convocar una concentración de repulsa por la violación de una menor de 14 años en Hortaleza cometida por un joven marroquí acogido en un centro de menores.