González Pons organiza en el Parlamento Europeo una exposición sobre el Milenario de Montserrat

El grupo popular europeo y más concretamente el eurodiputado del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons es el organizador de la exposición sobre el milenario de la fundación del monasterio benedictino de Montserrat. "Montserrat, un milenio; una contribución benedictina a la construcción de Europa" es el título de la muestra que se exhibe en las dependencias del Parlamento Europeo.

La muestra se inauguró ayer después del encuentro entre el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el prófugo Carles Puigdemont. Illa coincidió con el abad de Montserrat, Manel Gasch, que por la mañana había acudido a la residencia de Puigdemont en Waterloo conocida como la "Casa de la República".

El acto inaugural, que ha pasado un tanto desapercibido pese a la notoriedad del tema y del organizador, contó con la presencia de una nutrida representación de la escolanía de Montserrat, según explicó González Pons en su cuenta de la red social X.

"La fe, la historia y la cultura cristiana son la esencia que tenemos en común todos los europeos. Hoy queremos religión sin misterio y eso es imposible. Inaugurada en el Parlamento Europeo la exposición "Montserrat, una contribución benedictina en la construcción de Europa". Gracias a la presidenta (por Roberta Metsola), al Abad de Montserrat, Manel Gasch Hurios y a los 33 niños que han venido de la Escolanía de Montserrat", escribió González Pons en un mensaje acompañado por tres fotos del acto y otra del cartel.

El grupo de Vox denunció a través de otro mensaje en X que "al PP no se le ha ocurrido nada mejor que recibir con honores en Bruselas a Salvador Illa, justo después de reunirse con el golpista prófugo Puigdemont. No aprenden. O mejor dicho, son lo mismo".

La respuesta del PP fue del siguiente tenor: "Illa acudió a un acto del PP europeo en el que no se le dió la palabra y del que se marchó a la mitad. Se le dio la mano como a Hermann Tertsch, autor de la foto.

Estamos seguros de que los españoles les agradecerían que trabajasen por sus intereses y dejasen de sacar fotos y hacer el ridículo en los actos y cócteles que se organizan en el Parlamento Europeo".