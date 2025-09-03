Sánchez evita preguntas de los periodistas y no da explicaciones sobre Gibraltar en su encuentro con Keir Starmer

Dos días después de comenzar la entrevista en RTVE negando haber estado ausente para los medios de comunicación en los últimos años –había pasado más de un año desde su anterior entrevista concedida a un medio, también afín—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a realizar una comparecencia sin preguntas tras su encuentro con el primer ministro inglés, Keir Starmer.

El secretario general del PSOE se ha reunido con el líder de los laboristas después de siete años sin que hubiera una reunión bilateral entre ambos países –desde que Gobierna Sánchez— con el objetivo de firmar un acuerdo estratégico "muy importante" que reforzase las relaciones entre ambos países. Sin embargo, en sus cortas declaraciones conjuntas de menos de cinco minutos ofrecidas en la residencia del primer ministro inglés, ninguno de los dos mandatarios ha ofrecido datos concretos respecto a las políticas que se llevarán a cabo gracias a la firma del acuerdo.

En concreto, Sánchez ha destacado que es "muy importante" que este "acuerdo fundamental" de España y Reino Unido haya concluido "con éxito" y se ha limitado a recordar que ambos gobiernos llegaron a un acuerdo sobre Gibraltar a finales del pasado curso político, en junio de este mismo año. Sánchez no ha ofrecido explicaciones ni valoraciones sobre este acuerdo que, si bien eliminará la necesidad de realizar controles de personas y mercancías en la frontera entre la colonia inglesa y la provincia de Cádiz, ha sido duramente por la oposición por ser "una renuncia" de la soberanía política que España debe tener sobre Gibraltar, una reivindicación histórica del país.

Al respecto de su "perfecta sintonía" personal y política con Starmer, Sánchez ha valorado positivamente que el líder laboralista, a su juicio, esté recuperando las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea. Así, ha aseverado que los suyos son dos gobiernos "alineados" en las políticas en torno a la "igualada de género, la transición a energía verde y en lo que respecta a algunos debates globales como el cambio climático o la terrible tragedia a la que nos enfrentamos en Gaza".

Por su parte, Starmer ha calificado a Sánchez como su "amigo" y ha recalcado que ambos dirigentes han podido hablar en privado respecto a la invasión rusa en Ucrania, el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, y respecto al citado acuerdo bilateral "muy importante", sobre el que no ha detallado ningún dato ni política que el convenio recoja.