Yolanda Díaz escurre el bulto y asume la derrota de la reducción de la jornada

Sumar se prepara para una posible derrota parlamentaria de su principal bandera electoral: la reducción de la jornada laboral. Tras casi dos años tratando este asunto y sin ser capaz de atar los apoyos necesarios para sacar la iniciativa adelante, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar escurre el bulto y trata de mover el foco señalando como culpable al Partido Popular.

"No es el Gobierno de España el que está fallando, es la oposición que está diciendo que va a dañar a los trabajadores de nuestro país", lanzó Díaz. Sin embargo, el verdadero obstáculo para su propuesta no es el Partido Popular, sino los siete diputados de Junts, que se mantiene en el no y, por ahora, no hay señales de un cambio de postura. Con lo que a la vicepresidenta segunda le queda una semana para revertir una situación que para su formación podría suponer un golpe duro.

Justo cuando se cumplen dos años desde de aquel polémico encuentro celebrado en Bruselas entre la ministra de Trabajo y el expresidente fugado Carles Puigdemont y coincidiendo con la semana en la que se ha reunido con el presidente catalán Salvador Illa, fuentes ministeriales reconocen que las conversaciones entre ambos son habituales. Sin embargo, desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz, insisten en que las demandas planteadas por el líder independentista para apoyar la reducción de la jornada laboral están fuera de su ámbito competencial. Junts estaría poniendo sobre la mesa demandas ya conocidas, como el impulso del catalán en Europa y una amnistía plena que permita a Puigdemont regresar a España con garantías jurídicas.

Mientras desde Sumar califican al PP de "inefable", la vicepresidenta se mostró más indulgente ante el aparente rechazo de Junts a la norma. "Nosotros no hablamos de otras formaciones políticas y respetaremos las decisiones que legítimamente tomen los demás", afirmó Díaz desde el Ministerio de Transporte, en referencia a la formación liderada por el fugado Carles Puigdemont.

El debate y votación sobre la reducción de la jornada laboral, con las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, tendrá lugar el próximo miércoles, justo un día antes de la Diada. El Congreso decidió suspender el pleno durante la festividad catalana para favorecer a sus socios separatistas y evitar así que el Ejecutivo pueda perder votaciones clave por ausencias. "El Gobierno de España ya ha hecho lo que tenía que hacer, que es cumplir con el acuerdo de gobierno y de investidura", afirmó Díaz, alineándose con la estrategia que está adoptando el Ejecutivo ante la posibilidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado aunque no logren ser aprobados y trasladando la carga al resto de formaciones políticas. "Tendrán que rendir cuentas", sostuvo.

Anticipándose a una posible falta de quórum, Yolanda Díaz ya ha advertido que, si el proyecto decae, lo volverá a presentar. Además, ha dejado claro que algunas de las medidas incluidas en la norma "no necesitan rango de ley" para ser aprobadas, abriendo así la puerta a sacarlas adelante mediante reales decretos.