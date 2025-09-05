La cloaca ayudó al separatismo: una reunión se centró en atacar al jefe de Guardia Civil que investigó el golpismo

A medida que sale a la luz más información de los trabajos de la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez resulta más insostenible cualquier explicación salvo la obvia: que se trata de una unidad creada para defender no sólo a Pedro Sánchez sino, también, sus intereses políticos.

Y entre ellos se encuentra la defensa de los objetivos separatistas, puesto que ese mismo separatismo ha exigido ese precio por mantener a Sánchez en el poder.

La reunión del 26 de marzo de 2025 de la cloaca abordó este asunto y buscó medios para desacreditar a un comandante de la Guardia Civil muy concreto: el mismo el que el separatismo siempre ha culpado de investigar el golpismo para desarticularlo.

El documento al que ha tenido acceso Libertad Digital y que relata el contenido de la reunión de aquel día destaca lo siguiente: "Transcurso de la reunión de 3 horas aproximadamente. Para la misma se llevaron a cabo las mismas medidas de seguridad que en la reunión del pasado 10 marzo".

Operación Cataluña

Según esos documentos, la reunión fue solicitada por "Leire ya que le apremiaba que me decidiera a pasarle cuanta información tuviera del Fiscal Grinda así como de mandos de la UCO". Entre esos mandos estaban los habituales -"Tecol Balas y Bonilla"-, pero apareció uno más: "El Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo involucrado en la OP Cataluña, y que, según Leire, estaría implicado en la fabricación de pruebas falsas entre otros asuntos como su cercanía al Fiscal Grinda".

OP Cataluña es como denominaban a la supuesta Operación Cataluña, una denuncia permanente de la izquierda y el separatismo, que busca calificar como operación ilegal una supuesta investigación inicial de los preparativos del golpismo separatista.

¿Quién es el "Tecol Basilio Luis Sánchez Portillo"? El PSOE ha llegado a montar una comisión de investigación en el Parlamento nacional para complacer al separatismo en este asunto. Y en esa comisión se incluyó una información difundida por medios catalanes que implicaba a Mariano Rajoy de manera directa en la pretendida como trama andorrana de la Operación Cataluña.

Según esas versiones, el PP habría pactado con el Gobierno de Andorra hacer caer uno de los cuatro grandes bancos andorranos: la Banca Privada de Andorra (BPA), y su filial en España, el Banco de Madrid. El objetivo habría sido confirmar y desvelar el patrimonio oculto de los Pujol, algo para lo que, por cierto, en absoluto es necesario hacer caer un banco.

Esas versiones sumaban dos elementos más a esta operación: Estados Unidos, literalmente, y unas siglas: "BS", presentes en unos documentos de un supuesto espía. Según el separatismo y lo expuesto en aquella comisión de investigación, BS era Basilio Sánchez Portillo, el mismo comandante de la Guardia Civil del que pidió información la cloaca en aquella reunión nada lejana.

El objetivo de la investigación de la cloaca parece claro: desacreditar las actuaciones de investigación del golpismo separatista catalán y hacer un favor a sus partidos por medio de generarles una imagen internacional de víctimas.

