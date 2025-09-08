Israel tacha a Sánchez de "corrupto antisemita" cargado de odio y sanciona a Yolanda Díaz y Sira Rego

La respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha sido inmediata y de una dureza condenatoria después de que el líder de los socialistas haya anunciado el embargo de armas a Israel y el bloqueo de todas las relaciones contractuales de temática armamentística con ese país. El Estado de Israel acusa a Sánchez de "liderar una línea hostil y antiisraelí, con una retórica desbocada y cargada de odio" con el objetivo de desviar la atención de los "graves casos de corrupción" que atañen a su Gobierno.

"La obsesiva beligerancia del actual Gobierno de España contra Israel resulta aún más llamativa a la luz de sus vínculos con regímenes oscuros y autoritarios, desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el Gobierno de (Nicolás) Maduro en Venezuela", reza el comunicado emitido por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar. Así, acusa a Sánchez de realizar ataques "atisemitas" y de falta de conciencia histórica respecto a los crímenes que se han cometido contra los judíos en territorio español.

En este sentido, el Gobierno de Israel destaca que el actual Ejecutivo español liderado por Sánchez "está dañando deliberadamente, y de manera burda, unas relaciones que se habían construido con esfuerzo durante décadas, bajo gobiernos tanto socialistas como conservadores". Unas relaciones que han sido complejas por el contexto sociopolítico histórico de la zona, llegando a ser España el último país europeo en tener relaciones con Israel.

Saar se remite a la definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés) para sentenciar que, aunque no toda crítica política a Israel es antisemita, sí que es una actuación de desprecio al pueblo judío "cuando esta se caracteriza por la demonización, la deslegitimación y la aplicación de un doble rasero". "Todas estas características están presentes en las declaraciones de miembros del Gobierno de España", afirma el comunicado.

Denuncia ante organismos internacionales

Por ello, Israel se ve en la obligación, como estado del pueblo judío, de "alzarse y denunciar el antisemitismo institucionalizado y mostrarlo tal cual es, sin maquillajes"; por lo que ha anunciado que planteará la cuestión de antisemitismo de los ministros españoles ante la próxima sesión de la IHRA. Además, asegura que "ya no es posible evitar" sanciones personales a los ministros del Gobierno de España.

En este marco y en consonancia con la cartera de Interior israelí, el Gobierno de Netanyahu ha sancionado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y a la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ambas tienen, desde este momento, prohibida su entrada al Estado de Israel y las autoridades israelíes no mantendrán ningún tipo de contacto con ellas.

Díaz "aprovecha la debilidad" de Sánchez

Respecto a Díaz, el Gobierno israelí recuerda que, en mayo de 2024, afirmó que el reconocimiento del Estado de Palestina era el primer paso para que los gazatíes fuese liberados "desde el río hasta el mar", lo que supone una expresión adoptada por Hamás que insta a la desaparición del Estado de Israel.

El titular de Asuntos Exteriores realiza un repaso por todos los ataques que la dirigente de Sumar ha realizado a Israel; desde llamarlo "Estado genocida", a acusarlo de crímenes de guerra o llamar al boicot a productos israelíes. "Es evidente que Díaz, líder del partido extremista Sumar, aprovecha la debilidad política del primer ministro Sánchez y lo arrastra, paso a paso, hacia la implementación de su visión antiisraelí y antisemita", apostilla Saar.

Rego animó a Hamás el 7 de octubre

Sobre Rego, el titular de Asuntos Exteriores recuerda que el mismo 7 de octubre de 2023 —todavía no era ministra— publicó un mensaje en el que justificaba la masacre de Hamás cuando aún se estaban produciendo asesinatos a violaciones a cientos de judíos. Además, aporta mensajes posteriores en los que llama "genocida" al Gobierno del primer ministro Netanyahu y en los que apoya las protestas en La Vuelta Ciclista a España.

"Israel pondrá en conocimiento de sus aliados la conducta hostil del Gobierno de España y la dimensión antisemita y violenta de las declaraciones de sus ministros. Es importante que los amigos de Israel en todo el mundo puedan entender el carácter peligroso del actual Ejecutivo español. Se adoptarán nuevas decisiones en el futuro, en consulta con el primer ministro", sentencia el comunicado.