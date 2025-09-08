La fontanera Leire Díez niega a Santos Cerdán y reconoce que cobró del PSOE: "No sé si habrá o no habrá cloaca"

La fontanera socialista Leire Díez ha negado sus vínculos como jefe al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y se ha reafirmado en haber sido una militante de base y no parte de las cloacas de Ferraz; que habrían sido dirigidas por el ahora encarcelado preventivamente Cerdán. "¿Alguien me ha visto en una foto con Santos Cerdán? No", ha espetado Díez asegurando que ella sólo es una periodista que estaba reuniendo información sobre las prácticas ilegales de los partidos políticos y el uso de medios del estado para perseguir a rivales políticos.

En este sentido, ha reconocido que cobró de un cargo orgánico del PSOE en el año 2008 cuando ejerció como responsable de redes sociales de los socialistas cántabros. Posteriormente, fue concejal del municipio cántabro Vega de Pas entre los años 2011 y 2014; jefa de comunicación de la empresa pública ENUSA; y en un cargo en Correos en los años 2022 y 2023 al que accedió, según ha dicho, "por méritos" propios y no por enchufe.

Aun así, al respecto de su cargo en Correos, Díez ha asegurado que no era un puesto de designación política, aunque tampoco era funcionaria; sino que era un empleo al que llegó por cuenta propia y sin intervención del partido hasta que fue cesada por una supuesta reestructuración de la empresa pública. "Entré como jefa de área y a posteriori fui nombrada como directora de Filatelia, luego hicieron una reestructuración y esa dirección pasó a entrar en otra área", ha dicho durante su declaración en la Comisión de Investigación del Senado.

En este marco, ha subrayado que es licenciada en Ciencias Sociales y de la Información obtenido en la Universidad del País Vasco y que esa licenciatura le valía para tener "méritos" suficientes y entrar en Correos. Díez también se ha señalado como colaboradora de varios medios de comunicación antes de tener cargos relativos a la política; si bien sólo ha destacado uno de ellos, ya que, según ha dicho, fue una de las fundadoras del medio Crónica Libre poniendo "parte de los ahorros" en la creación del mismo.

Además, ha explicado la contradicción que había en sus declaraciones y su cese, publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) un año después de lo que ella dijo. Según Díez, su cese se produjo en 2023 y no en 2024, aunque este se publicó en el boletín "un año después" de producirse, por lo que no habría estado cobrando de Correos mientras cobraba de otras empresas. De hecho, ha reconocido que estaba en el consejo de administración de la empresa navarra Cistec —lo que podría incurrir en una incompatibilidad—, pero ha dicho no haber cobrado por ello.

La cloaca del PSOE

Díez ha aseverado que ella estaba investigando las "cloacas del Estado" que, según ella, tuvo al mando el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, aunque ha afirmado no saber si existen cloacas del PSOE, en las que habría trabajado para obtener información de rivales políticos de los socialistas y en contra de jueces y fiscales que se encuentran investigando los casos de corrupción del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No sé si habrá o no habrá cloaca, pero desde luego esta señora que está aquí forme parte de ella", ha alegado justificando que hay un "intento intensivo" por parte de los medios de comunicación afines a la derecha por "aparentar que, al igual que hubo una cloaca, la hay ahora". Algo que ha utilizado para atacar a periodistas que han publicado información al respecto de sus prácticas dentro de las cloacas socialistas.

"Son esos periodistas los que organizaban los casos que estábamos investigando", ha espetado la exmilitante socialista imputada por cohecho y tráfico de influencias tildando de mentirosos a los profesionales de la información que han aportado audios en los que se le escuchaba pedir trapos sucios del teniente coronel Balas, al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; unidad que investiga delitos económicos supuestamente realizados por la cúpula del PSOE. "Necesito a Balas, si está muerto, mejor", decía en esos audios.

Niega el vídeo sexual de Grinda

En este sentido, ha dicho considerarse a sí misma una periodista de investigación que ha trabajado para varios medios, aunque ha reconocido que no ha publicado ningún tipo de trabajo de investigación. "Tengo derecho a preservar las fuentes", ha recalcado para obviar qué medios la habían contratada para llevar a cabo investigaciones periodísticas.

Además, ha negado que llevase un vídeo de índole sexual al diario El Español en el que el protagonista fuese el fiscal anticorrupción José Grinda —ocupado del caso 3%—, al que anteriormente habría intentado sobornar. "No he extorsionado a nadie en mi vida", ha aseverado desmintiendo al citado periódico y relacionándolo con las cloacas de Rajoy. Díez ha anunciado que se querellará contra el fiscal Grinda por "denuncia falsa" después de que este haya informado a las autoridades pertinentes de su intento de soborno.

Su relación con Cerdán, Ábalos y Koldo

En otro orden de cosas, Díez ha esgrimido que en ningún caso tenía un puesto de relevancia y que no tenia acceso a Sánchez, al contrario de lo que presumió ante el comandante Rubén Villalba, al que ofreció un ascenso a cambio de información para dañar a policías y fiscales. "No he hablado ni una sola palabra con el presidente del Gobierno", ha dicho espetando no conocer el audio en el que afirmaba tener acceso al "número uno".

"Me hace gracia que se me vincule tanto al PSOE", ha afirmado la fontanera socialista alegando que apenas tiene relación con los dirigentes de la formación, con los que se ha fotografiado en numerosos actos de partido. Así, ha dicho tener "cero relación personal" con el exsecretario de Organización José Luis Ábalos y haberse reunido una sola vez en la quinta planta de Ferraz con Cerdán para ofrecerle información junto al empresario Javier Pérez Dolset que podría interesar a los socialistas. En esta reunión, reprodució varios audios, aunque se ha negado a esclarecer las personas y los temas de los que se hablaba en ellos.

Con Koldo García se reunió en una ocasión después de que este estuviera imputado por el caso que lleva su nombre por mediación, según ha dicho, de un abogado. Este le habría pedido información a la fontanera en calidad de periodista de investigación para añadirla a su defensa. Al ser recordada por una senadora que Koldo ha realizado numerosas grabaciones ocultas que después han sido difundidas, Díez ha retado al exasesor de Ábalos: "Que lo saque, que saque el audio".

Respecto a las acusaciones de Víctor de Aldama, Díez ha asegurado no haberle conocido nada más que cuando este interrumpió su comparecencia en la que se explicaba por haber dejado de ser militante socialista tras el estallido del caso.

La cantinela del libro

Todas sus acciones estaban enmarcadas, según ha reiterado, en un proceso de investigación que estaría realizando para publicar uno o más libros a partir de los cerca de "dos millones de documentos y diez mil audios" que habría reunido. Este libro ya se encontraría amparado por una editorial, pero no ha desvelado más información al respecto. Aparte de este proceso de investigación, ha reconocido estar contratada durante tres meses por la consultora del histórico socialista Gaspar Zarrías para llevar a cabo "labores de comunicación".